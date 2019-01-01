آرسنال يوافق مبدئيًا على بيع لاعب وسطه لميلان

تتبقى تفاصيل بسيطة جدًا ليعود اللاعب اللاتيني إلى جنة كرة القدم



ربطت بعض الصحف الإيطالية وكذلك البريطانية مستقبل أحد لاعبي وسط آرسنال بميلان الإيطالي، استنادًا إلى مصادر تؤكد موافقة النادي اللندني على بيع.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "مترو"، فإن النادي الإيطالي عرض على نظيره الإنجليزي استعارة لاعب الوسط لوكاس توريرا لمدة عام، مع الاحتفاظ بحق الشراء بعقد دائم، مقابل دفع حوالي 36 مليون جنيه إسترليني، قبل انتهاء فترة الإعارة.

وأوضح التقرير، أن إدارة المدفعجية وافقت من حيث المبدأ، إلا أنها تشترط على النادي الإيطالي، وضع شرط البيع بصورة إلزامية، على غرار ما فعله موناكو مع باريس سان جيرمان في صفقة اليافع الفرنسي كيليان مبابي.

وفي الختام، أرجعت الصحيفة سبب موافقة أوناي إيمري وإدارة النادي على بيع القادم من سامبدوريا الصيف الماضي، لحاجة المدرب لمزيد من المال، بعد اكتفاء الإدارة بدعمه بـ40 مليون جنيه إسترليني فقط، لتجديد دماء الفريق في الميركاتو الصيفي.

أناقة ✅

مهارة ✅

موهبة✅

السحر ✅



فقط هو زين الدين زيدان 💫👌 pic.twitter.com/5SdYHM8N1r — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 23, 2019

وانتقل الدولي الباراجوياني البالغ من العمر 23 عامًا إلى آرسنال الصيف الماضي، قادمًا من سامبدوريا مقابل رسوم بلغت حوالي 26.5 مليون إسترليني، وفي موسمه الأول أبلى بلاءًا حسنًا، مسجلاً هدفين من مشاركته في 50 مباراة في مختلف المسابقات، منهم 34 على مستوى البريميرليج.