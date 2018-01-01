آرسنال يعتذر عن "زجاجة ألي".. واللاعب يسخر من الواقعة

آرسنال يدين المشجع الذي ألقى الزجاجة على نجم السبرز..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قدم آرسنال الإنجليزي اعتذاراً رسمياً عقب إلقاء أحد مشجعيه لزجاجة مياه على نجم توتنهام هوتسبر ديلي ألي.

وقال البيان:"نحن جميعاً نشعر بالإحراج بسبب هذا الفرد الذي ألقى زجاجة على ألي خلال مباراة الأربعاء ضد توتنهام هوتسبر". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأضاف:"هذا السلوك لا يوجد مكان له في ملعب الإمارات، وعقب تحليل فيديو كاميرا المراقبة ظهر هذا الشخص وهو يغادر الملعب عقب إلقاء الزجاجة، ولكننا حددنا صورته ونبحث عنه مع الشرطة ولا يزال التحقيق جارياً".

وأوضح:"لسنا مسئولون عن تصرف شخص واحد ولكننا نرسل اعتذارنا لديلي ألي وللجميع في توتنهام هوتسبر بعد تلك الحادثة، نحن لا نسامح مثل هذا السلوك".

وجاءت الواقعة خلال لقاء الفريقين في ربع نهائي كأس كاراباو، والذي انتهى بفوز توتنهام 2-0، ليسخر ألي لاحقاً مما حدث عبر إنستجرام.