آرسنال يسقط في فخ التعادل مع كريستال بالاس بغياب النني

نتيجة محبطة للفريق اللندني

نجح فريق كريستال بالاس، في إنهاء سلسلة انتصارات آرسنال الفترة الأخيرة، بعدما أجبره على التعادل السلبي بدون أهداف على ملعب الإمارات بالدوري الإنجليزي.

آرسنال خاض اللقاء متمتعًا بسلسلة مميزة من الانتصارات، بعد الفوز على تشيلسي ووست بروميتش ألبيون وبرايتون بالدوري ونيوكاسل يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

المدرب ميكيل أرتيتا دخل اللقاء بالحارس بيرند لينو، وأمامه دافيد لويز، روب هولدينج، هيكتور بيليرين وميتلاند نايلز.

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وفي الوسط غاب محمد النني عن المدفعجية، ليلعب جرانيت جاكا بجوار داني سيبايوس وسميث رو، وفي الهجوم بيير أوباميانج وألكسندر لاكازيت وبوكايو ساكا.

آرسنال استحوذ على الأمور بشكل كبير منذ صافرة البداية، لكنه ظل عاجزًا عن كسر التحصينات الدفاعية لكريستال بالاس.

الضيوف كانوا على أعتاب تسجيل الهدف الأول من خلال بعض الهجمات المرتدة، لكن كل المحاولات مرت بسلام على مرمى المدفعجية.

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أرتيتا أجرى بعض التبديلات بنزول نيكولاس بيبي وتوماس بارتي وإيدي نكيتيا، لكن الوضع استمر كما هو عليه بالتعادل السلبي.

النتيجة ترفع رصيد آرسنال إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول البريميرليج، مقابل 36 لمانشستر يونايتد المتصدر، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الثالث عشر بـ23 نقطة.