آرسنال يستعيد أوزيل في الدوري الأوروبي

أوزيل يستعيد لياقته، ويصبح جاهزًا للمشاركة أمام كارباخ

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تلقى آرسنال أخبارًا سارة بعدما أعلن جهازه الطبي عودة مسعود أوزيل إلى التدريبات الجماعية، في الوقت التي أشارت فيه التقارير أنه سيكون متاحًا في مواجهة الخميس أمام كاراباخ. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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ويستضيف آرسنال غدًا الخميس نادي كاراباخ أجدام على ملعب الإمارات، ذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

وأعلن آرسنال صباح الأربعاء أن أوزيل قد انضم إلى التدريبات الصباحية الجماعية بعد تعافيه من إصابة الظهر، وأن مشاركته الآن أصبحت في يد المدرب أوناي إيمري.

وكان أوزيل قد تعرض للإصابة على مستو ىالظهر قبل أقل من شهر، الإصابة التي أبعدته عن مواجهات كل من توتنهام ومانشستر يونايتد وهادرسفيلد تاون على مستوى الدوري.

وخلال فترة غياب أوزيل حقق آرسنال فوزين وتعادل، ليرفع رقمه في سلسلة اللاهزيمة إلى 21 مباراة، ويؤكد على جودة أدائه التي لا تتعطل بغياب لاعب مهما كانت أهميته.

واستخدم أوناي إيمري خلال الفترة التي غاب فيها أوزيل لاعبه أرون رامسي، حيث شارك الدولي الويلزي كثالث وسط بدلًا من أوزيل وقدم أداءً رائعًا استحق عليه إشادة الجميع.

يذكر أن مسعود أوزيل قد ارتبط في الفترة الأخيرة بأخبار تفيد باحتمالية رحيله عن آرسنال، حيث أن العديد من التقارير قد أفادت أن موسم الانتقالات الشتوية المقبلة قد يشهد رحيل أوزيل بعد خلافات مع المدرب إيمري، وحددت هذه التقارير إنتر ميلان كمحطة محتملة.