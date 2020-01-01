آرسنال يستسلم ويستعد لبيع أوباميانج لريال مدريد أو برشلونة

فشل المفاوضات لبقاء النجم الجابوني بصفوف المدفعجية

يستعد نادي آرسنال الإنجليزي، لبيع مهاجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، بعد الفشل في إقناعه بالبقاء والتوقيع على عقد جديد، ليفتح أبواب ريال مدريد وبرشلونة أمامه.

أوباميانج مرتبط بعقد مع آرسنال حتى صيف 2021، ودخل في مفاوضات مكثفة لإقناعه بالتجديد، ورفع راتبه الأسبوعي الذي يصل إلى 200 ألف جنيه استرليني.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت طلب الجابوني لزيادة كبيرة جداً في راتبه الحالي، وهو ما يعجز المدفعجية عن تقديمه، بسبب الأزمة المالية التي ضربت الأندية بعد توقف النشاط وانتشار فيروس كورونا.

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سبب آخر أدى لتعثر المفاوضات بين الطرفين، وهو رغبة اللاعب في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وهو السيناريو المستبعد لآرسنال لاحتلاله المركز التاسع بجدول الدوري الإنجليزي.

وهو الأمر الذي يترك النادي اللندني ومدربه ميكيل أرتيتا لخيار واحد فقط، وهو التخلي عن اللاعب بسوق الانتقالات الصيفية القادمة، والاستفادة من نظير بيعه بدلاً من خسارته بالمجان بعد نهاية عقده.

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وتمثل هذه الأنباء دفعة إيجابية كبيرة لكل من برشلونة، ميلان، إنتر وريال مدريد حيث أبدوا جميعاً رغبة واضحة في الحصول على خدمات صاحب الـ30 سنة.

يذكر أن أوباميانج يعتبر هو النجم الأبرز لآرسنال هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 20 هدفاً في 32 مباراة بقميص الفريق.