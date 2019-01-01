آرسنال يزاحم مانشستر يونايتد على ضم زياش

النجم المغربي حكيم زياش يشعل المنافسة بين أندية البريميرليج لضمه

فيسبوك تويتر محمد عماد

انضم نادي آرسنال إلى قائمة المهتمين بضم النجم المغربي حكيم زياش لاعب فريق أياكس أمستردام في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة "توك سبورت".



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وكان اللاعب البالغ من العُمر 26 عامًا قد ارتبط اسمه بالانتقال لفريق مانشستر يونايتد، وذلك بعد الموسم الذي اختير فيه كأفضل لاعب لفريق أياكس أمستردام والذي أحرز فيه 21 هدفًا وصنع 24 في 49 مباراة.

وحقق زياش ثنائية الدوري والكأس هذا الموسم، وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يودع البطولة بطريقة درامية على حساب توتنهام هوتسبر.

ويمتلك أياكس أمستردام عقدًا حتى عام 2021 مع حكيم زياش، الذي من المتوقع خروجه هو وبعض من زملائه من قلعة يوهان كرويف أرينا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والتي ستبدأ من الأول من يونيو.

يذكر أن زياش يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده المغرب في كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها بمصر في الشهر المقبل.