آرسنال يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل أوزيل

الدولي الألماني السابق يواجه المجهول مع آرسنال

ذكرت بعض الصحف البريطانية، أن المدرب الفني لآرسنال أوناي إيمري، أعطى مجلس إدارة النادي الضوء الأخضر للتخلص من الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل في أقرب فرصة ممكنة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور"، فإن الإدارة اللندني ستسعى جاهدة للتخلص من صاحب الـ30 عامًا في الميركاتو الشتوي المنتظر، حتى لو بالمساهمة في جزء من راتبه السنوي.

وأرجع المصدر سبب اتجاه أوناي وإدارة النادي لفكرة بيعه أو إعارته في يناير، لتخفيف فاتورة الأجور في المقام الأول، حيث يتقاضى أوزيل 350.000 جنيه إسترليني في الأسبوع، كأعلى اللاعبين أجرًا، مع ذلك لم يبدأ سوى مباراة واحدة بقميص المدفعجية منذ بداية الموسم.

وأشار التقرير إلى أنه من غير المرجح أن يبدأ النجم المدريدي السابق قمة الإثنين ضد مانشستر يونايتد، على اعتبار أنه أصبح فائضًا عن حاجة مدرب باريس سان جيرمان السابق، ومع استمرار وضعه كما هو عليه، قد يخرج من "الإمارات" في النصف الثاني من الموسم على سبيل الإعارة.

مباريات إنتر ميلان القادمة😵



📆2 أكتوبر :

أمام برشلونة في كامب نو بدوري أبطال أوروبا.



📆6 أكتوبر :

أمام يوفنتوس في سان سيرو بالدوري الايطالي.



هل ينجح لكونتي ورجاله مواصلة سلسلة الانتصارات؟💥 pic.twitter.com/TltwxpX5IL — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 29, 2019

وفي الختام، أوضحت الصحيفة أنه حال تمت إعارته ووافق آرسنال على تحمل جزء من راتبه بدلاً من جلوسه الزائد عن الحد على مقاعد البدلاء في الجزء الأحمر من شمال لندن، فسوف تكون وجهته القادمة إما دي سي يونايتد الناشط في الميجور ليج الأمريكي أو فناربخشة التركي.