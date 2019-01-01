آرسنال يبدي رغبته في ضم نجم روما زانيولو

آرسنال يواصل السعي من أجل تدعيم صفوفه في الشتاء

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكدت عدة مصادر صحفية إيطالية أن آرسنال يضع نصب عينيه التعاقد مع موهبة نادي روما الصاعد نيكولو زانيولو خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكان آرسنال قد وضع خطة عاجلة من أجل إجراء بعض التعاقدات أملًا في محاولة إنقاذ الموسم والخروج منه بأفضل شكل ممكن نظرًا للنواقص الموجودة.

وحسب موقع توتوميركاتو، فإن نيكولا زانيولو لاعب روما قد دخل على رادار آرسنال مؤخرًا بسبب رغبة النادي اللندني في تعزيز وسط ملعبه.

وأضاف توتوميركاتو أن إدارة آرسنال قد وضعت نكولو لاعب نادي تورينو كبديل في حالة فشل التعاقد مع زانيولو من أجل تعزيز وسط ملعب الفريق.

وكان زانيولو قد انتقل إلى صفوف روما قادمًا من إنتر ميلانو خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة تبادلية كان أطرافها ناينجولان وزانيولو وسانتون.

يذكر أن روما قد تحصل على 25 مليون يورو بالإضافة إلى زانيولو وسانتون، وذلك في مقابل الاستغناء عن رادجا ناينجولان إلى النيراتزوري.