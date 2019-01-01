آرسنال يُراقب كوناتي تمهيدًا لضمه الموسم القادم

النادي يبحث عن حلول لأزمته الدفاعية منذ الآن

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن آرسنال يُخطط من الآن لعلاج مشاكله الدفاعية في الموسم القادم، إذ أفادت صحيفة سبورت بيلد أنه يُتابع عن كثب إبراهيما كوناتي مدافع لايبزيج.

اللاعب صاحب الـ19عامًا انضم للفريق الألماني قادمًا من سوشو الفرنسي صيف 2017، وقد تألق بشدة هذا الموسم خلال 27 مباراة لعبها مع الفريق، وهو أحد أعضاء منتخب فرنسا للشباب كذلك.

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الصحيفة الألمانية أوضحت أن كشافة آرسنال يُراقبون كوناتي منذ عدة أشهر تمهيدًا لتقديم عرض لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفي، خاصة مع الأزمة الدفاعية التي يمر بها الفريق وحاجته لضم مدافعين جدد.

التقرير ذاته أوضح أن المدفعجية ليسوا الوحيدين الراغبين في ضم اللاعب الفرنسي، إذ أبدت أندية أخرى أبرزها وست هام وتشيلسي اهتمامها بضمه بعد متابعته جيدًا هذا الموسم، وأنها تُجهز عروضها الخاصة لمحاولة ضمه خلال الميركاتو المقبل.