المدير الرياضي لآرسنال يلمح لميركاتو شتوي فقير

فيناي فيكاتشام المدير الرياضي لآرسنال يصدم إيمري بنيته عدم الدخول إلى سوق الانتقالات الشتوية

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

لمح فيناي فيكاتشام المدير الرياضي لآرسنال إلى وجود احتمالية كبرى لأن لا يدخل النادي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة نظرًا لعدم قدرة الميزانية على تحمل مزيد من التكاليف.

وكان آرسنال قد تعاقد مع كل من كيران تيرني ودافيد لويز ونيكولاس بيبي وريس نيلسون وتاكوما أسانو، وداني سيبايوس على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

وفي الوقت الذي تبدو فيه نتائج الفريق غير مستقرة ويحتاج إلى مزيد من التدعيمات، يبدو أن أوناي إيمري يرغب في بعض التعزيزات خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 23, 2019

وفي الوقت ذاته، تحدث فيناي فيكاتشام المدير الرياضي لآرسنال عن احتمالية أن يكون سوق الانتقالات الشتوية فقيرًا بالنسبة للجانرز بسبب الميزانية.

وأضاف: "الفريق قام بتعاقدات مميزة في موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة وأصبح أكثر قوة مما كان عليه في الموسم الماضي بفضل اللاعبين الجدد الذين أعطوا تنوعًا أكبر"

وتابع: "على الأرجح لن نتمكن من دخول الميركاتو الشتوي بقوة، لا نمتلك الرفاهية لذلك، سننتظر حتى يأتي الوقت ونقرر ولكن هذا ما تقوله المعطيات حاليًا"

مانشستر يونايتد في حاجة لإبراهيموفيتش

يذكر أن آرسنال قد حقق انطلاقة متذبذبة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث نجح في جمع 11 نقطة من أول 6 مباريات خاضها ليحتل المركز الرابع خلف ليفربول ومانشستر سيتي وليستر سيتي.