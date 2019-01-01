رسميًا | آرسنال يُعلن إعارة مارتينيز إلى ريدينج

إعارة جديدة لحارس مرمى المدفعجية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن آرسنال رسميًا عن إعارة حارس مرماه "إيميليانو مارتينيز" إلى ريدينج الناشط في التشامبيونشيب.

وأعلن النادي عبر موقعه الرسمي انتقال حارس مرماه ذو الـ26 عامًا لريدينج بحثًا عن وقت أكبر للعب، إذ لم يظهر هذا الموسم في التشكيل الأساسي للمدفعجية سوى مرة واحدة كانت أمام كاراباج في الدوري الأوروبي، وتمنى له النجاح في تجربته الجديدة.

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وانضم "إيمي" إلى آرسنال من إنديبيندينتي وهو في الـ17 من عُمره لكنه لم ينجح في الوصول للمركز الأساسي واكتفى بلعب 14 مباراة فقط مع الفريق الأول.

وقد أعير اللاعب عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، إذ لعب لأوكسفورد يونايتد وشيفيلد وينزداي وروتيردام يونايتد وولفيرهامبتون وأخيرًا إلى خيتافي في الليجا خلال موسم 2017-2018.

ويأمل ريدينج أن يُساعده حارس المرمى الجديد على تجنب الهبوط من دوري الدرجة الثانية في إنجلترا، إذ يتواجد حاليًا في منطقة الهبوط بفارق 3 نقاط عن منطقة النجاة، وقد استقبل مرماه هذا الموسم 43 هدفًا.