إعارات وانعدام رؤية.. قصة إخفاق ميلان في الاستفادة من أوباميانج

أسباب كثيرة تدفع النادي الإيطالي للندم على هذه الخطوة

ارتكب نادي ميلان الإيطالي العديد من الأخطاء الإدارية والرياضية على مدار السنوات الماضية، ولا شك أن بيير إيمريك أوباميانج يأتي على رأس هذه الكوارث.

الجابوني الذي يلعب حالياً في آرسنال، يعتبر من أفضل المهاجمين في العالم مع المدفعجية، بعد السمعة المميزة التي بناها لنفسه لسنوات مع بوروسيا دورتموند.

ميلان كان يمكنه الاستفادة من قدرات اللاعب التهديفية المبهرة، ولكن أخطاء الماضي تظل تطارد الروسونيري بعدما تخلى عن الجابوني بمقابل زهيد جداً دون حصوله على الفرصة الكاملة.

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البداية

أوباميانج البالغ من العمر الآن 30 سنة لعب بمراحل الشباب في ميلان مع شقيقه ويلي، حيث انضم للناشئين في 2007 ولعب في كأس الشباب بماليزيا، حيث كانت المناسبة التي لفتت أنظار الكشافين تجاهه.

اللاعب الشاب وقتها نجح في هز شباك جميع الفرق التي لعب ضدها ميلان، حيث أحرز 7 أهداف في 6 مباريات، في مؤشر واضح أننا أمام موهبة تهديفية غير عادية.

الإعارة

ميلان قرر إرسال أوباميانج في سلسلة من الإعارات من أجل اكتساب الخبرة، أولها كانت في ديجون حيث أظهر موهبته بشكل لافت وسجل 10 أهداف بجميع البطولات مع الفريق الفرنسي.

إعارة أخرى مع ليل في يونيو 2009، ولكن الأمور لم تكن على ما يرام مع الجابوني، حيث أخفق وسجل هدفين فقط في 14 مباراة بدأ منها 4 فقط كأساسي.

وفي موسم 2010/2011 توجه اللاعب لرحلة أخرى في الدوري الفرنسي مع موناكو، حيث قضى معه 6 أشهر ولم يوفق بالشكل المطلوب، لينضم بعدها إلى سانت إيتيان بمنتصف الموسم قبل أن يتم تمديد الإعارة حتى 2012.

رغم كل هذه التقلبات في مسيرة أوباميانج، إلا أن ميلان لم يفكر في منحه الفرصة، لينتقل إلى سانت إيتيان في صفقة بيع نهائي مقابل 1.8 مليون جنيه إسترليني فقط، ليظن النادي الإيطالي أنه تخلص من عبء على الفريق.

41 هدفاً مع سانت إيتيان الذي ارتدى معه القميص رقم 7 وبدأ انطلاقته الحقيقية، ثم بوروسيا دورتموند وتسجيل 141 هدف في 213 مباراة، ثم آرسنال برصيد تهديفي 61 هدفاً في 97 مناسبة، جميعها أسباب تدفع ميلان نحو خيار واحد وهو الندم.

أسباب الفشل

باولو مالديني أسطورة ميلان اعترف بخطأ ناديه في 2017 قائلاً:"أوبا وصل لمستوى لم أتوقعه أن يصل له مع ميلان، الأمور لم تكن سهلة على اللاعبين الصغار في تلك الفترة لتواجد العديد من اللاعبين الكبار".

وأضاف:"سعيد جداً بما حققه وشعرت بالمفاجأة بعدما علمت حبه الشديد لميلان، ولكن سعره الآن يبدو مرتفعاً ولا نستطيع تحمل تكاليفه".

أدريانو جالياني مدير التسويق السابق لميلان اتفق مع مالديني في تصريح سابق له، حيث قال:"رأينا موهبته وعلمنا مدى قوته، كان يمكنه اللعب كجناح أو مهاجم متأخر، تمتع باستعداد كبير على التعلم من زملائه".

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واستكمل:"كان اللاعب الأفضل من بين فريق الشباب مع ماتيو دارميان، وتوقعنا له مستقبل مبهر، حيث سجل 7 أهداف في 5 مباريات بدوري الأبطال للشباب، ولكن الفريق الأول كان به مجموعة من العمالقة مثل كاكا، باتو وإنزاجي وجيلاردينو".

تصريحات الثنائي بتواجد هؤلاء النجوم بتلك الفترة تبدو منطقية على المدى القريب فقط، لكنها تؤكد عدم امتلاك النظرة المستقبلية للنادي الإيطالي، حيث كان يمكنه الاستفادة بأوباميانج وبيعه بمقابل أكبر، أو التضحية بأحد نجومه من الفئة العمرية الكبيرة ومنحه الفرصة في سن صغير.