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آرسنال يُحاول استغلال مشاكل أوكسفورد في وست هام

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اللاعب قد يمثل الحل المناسب لمشاكل آرسنال الدفاعية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُحاول آرسنال استغلال الوضع السيء الذي يعيشه ريس أوكسفورد في وست هام لضمه في يناير القادم، بهدف حل مشاكله الدفاعية.

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ويُعاني آرسنال من أزمة إصابات تضرب خطه الخلفي، إذ انتهى موسم روب هولدينج وتتواصل معاناة شكوردان مصطافي مع الإصابات، ولذا يبحث المدرب أوناي إيمري عن مدافع يدعم صفوفه الخلفية قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي.

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وقد وقع اختيار المدرب السابق لباريس سان جيرمان على أوكسفورد صاحب الـ20 عامًا والذي يعيش علاقة متوترة مع مدربه مانويل بيلجريني، إذ لا يراه المدرب ذلك المدافع القادر على اللعب مع الفريق الأول رغم أنه كان أصغر لاعب يُشارك مع وست هام في البريميرليج قبل 4 سنوات، حين كان عُمره 16 عامًا.

آرسنال وحسب صحيفة ميرور سيُحاول استغلال تلك العلاقة المتوترة والحصول على خدمات المدافع الإنجليزي، خاصة أنه قادر على اللعب في خط الوسط كذلك مما قد يجعله المعوض المناسب لرحيل آرون رامسي عن الفريق نهاية الموسم عقب رفضه تجديد عقده.

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