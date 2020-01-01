أرتيتا : أتفق مع كلوب وهذه حقيقة ما حدث بين لويز وسيبايوس

مواجهة صعبة للمدفعجية أمام ليدز

حاول ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، التقليل من أهمية المشاجرة التي وقعت بين الثنائي داني سيبايوس ودافيد لويز خلال تدريبات الفريق هذا الأسبوع.

موقع "TheAthletic" كشف عن قيام دافيد لويز بكسر أنف سيبايوس في تدخل عنيف منه ضد لاعب الوسط الإسباني.

سيبايوس خرج لنفي الواقعة بنفسه، رغم كل التقارير الصحفية التي أكدت وقوعها خلال فترة التوقف الدولي، حيث أشارت إلى منع كل منهما من خوض التدريبات، قبل عودتهما الثلاثاء الماضي.

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وتطرق أرتيتا إلى المشاجرة بين الثنائي قائلًا في المؤتمر الصحفي لمواجهة ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي:"لا شيء، التدريب يتمتع بدرجة عالية من الروح التنافسية، وقد حدثت بعض المشكلات في الكثير من الأحيان، ويتم حل الأمور داخل الفريق، لا توجد مشكلة بينهما الآن".

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وقال عن تجديد عقد بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي:"أشعر بسعادة كبيرة له، لقد قضى فترة طويلة معهم ويشعر بأهميته الكبيرة هناك نظرًا للعلاقة القوية التي تربطه بملاك النادي".

وأما عن سفر ويليان إلى دبي:"تحدثت معه وأخبرته ما أتوقعه منه، هناك العديد من الجوانب الشخصية التي يجب أن نتفهمها في الوقت الحالي".

مطالب يورجن كلوب بزيادة عدد التبديلات:"بكل تأكيد أتفق مع عودة هذه الخاصية، لدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين، ونترك بعضهم في المنزل بدلًا من الاستفادة منهم".

واقعة أوباميانج مع منتخب الجابون:"في بعض الأحيان تحدث أشياء غير متوقعة، قلت له إنها مجرد تجربة، وأنا متأكد أنك لم تنم على الأرض لعدة أشهر وربما سنوات، وهذا يجعلك تعرف كم أنت محظوظ عندما تكون على سريرك".

غياب توماس بارتي:"يعاني من إصابة خفيفة ويعمل بجد من أجل التعافي، نأمل عودته قريبًا، ولكن علينا الحذر بالنسبة للاعبي خط الوسط نظرًا للنقص العددي".

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يذكر أن آرسنال يلعب الأحد القادم ضد ليدز بالدوري الإنجليزي، وهو في المركز الحادي عشر بـ12 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ليستر سيتي المتصدر.