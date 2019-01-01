آرثر خارج قائمة برشلونة أمام بلد الوليد

فالفيردي يستبعد أرثر من مواجهة برشلونة أمام بلد الوليد

استبعد إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة نجم وسط ميدان الفريق الدولي البرازيلي آرثر ميلو من القائمة المستدعاة لمواجهة بلد الوليد.

ويحل بلد الوليد ضيفًا على برشلونة مساء الغد على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

ومع إعلان قائمة الفريق الرسمية، بغياب غثمان ديمبيلي للإيقاف وصامويل أومتيتي للإصابة، وفيربو وآرثر ميلو مومسى واجيه بقرار فني.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى مارك أندري تير شتيجين ونيتو، في خط الدفاع جوردي ألبا ونيلسون سيميدو وجيرارد بيكيه وتوديبو وكليمون لونجيليه.

في وسط الملعب أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش وكارليس آلينيا وفرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو.

في خط الهجوم يأتي أنسو فاتي ولوكاس بيريز ولويس سواريز وليونيل ميسي وأنطوان جريزمان، بدون أي غيابات لظروف طارئة أو بقرارات فنية.

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يذكر أن آثر ميلو الذي استبعده المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي بقرار فني كان قد حظي بإشادة كبيرة من قبل مدربه في المؤتمر الصحفي الأخير.