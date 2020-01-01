أخبار برشلونة: تغيير الوجهة من ديباي إلى إريك جارسيا وتمديد عقد موريبا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020:

برشلونة يغير وجهته من ممفيس ديباي إلى مدافع السيتي

نقل برشلونة خطة الانتقال من ممفيس ديباي إلى إريك جارسيا بعد إصابة جيرارد بيكيه.

كان مهاجم ليون على رأس القائمة، لكن المدافع هو الهدف الرئيسي الآن، وجارسيا رجل مانشستر سيتي هو محور رغبتهم في الوقت الحالي.

على غرار فاتي، برشلونة يحاول تمديد عقد موريبا

برشلونة حريص على إلحاق موريبا بشروط جديدة - وفقًا لـ ESPN.

تم التوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا للبقاء في الكامب نو حتى عام 2022، لكن البلوجرانا حريصون على تأمين مستقبله على المدى الطويل.

يفترض برشلونة أن موريبا قادر على اتخاذ نفس الطريق إلى الفريق الأول مثل أنسو فاتي إذا استمر في مساره الحالي.

ريال بيتيس يسعى لضم واحد من ثنائي برشلونة الشاب

يأمل ريال بيتيس في التعاقد مع ريكوي بويج أو كارليس ألينا على سبيل الإعارة من برشلونة في يناير، حسب ما ورد في موندو ديبورتيفو.

إصابة المهاجم سيرجيو كاناليس تركت بيتيس مع فجوة لسدها، ويتوقعون عقد صفقة مع برشلونة لإحدى مواهبهم الشابة.

عودة نيمار!

نيمار يفكر جديًا في العودة إلى برشلونة ، وتواصل بالفعل مع النادي، ولكن ينبغى على النادي أولًا بيع بعض اللاعبين مثلا جريزمان وديمبيلي بالإضافة إلى برايثويت وأومتيتي وفيربو.

بالطبع عودة نيمار ستكون مكسب كبير لبرشلونة في ظل تزايد احتمال رحيل ميسي.

بيول يدعم بيكيه بعد الإصابة

Força @3gerardpique 😘❤️ espero que no sigui res.

— Carles Puyol (@Carles5puyol) November 21, 2020