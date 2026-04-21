""" 1860 ميونخ، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات TSV مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ """

""" يُعد TSV 1860 ميونخ من بين أكثر أندية كرة القدم الألمانية عراقة، ويمكنه أن ينظر إلى ماضٍ طويل في الدوري الألماني (البوندسليغا). بعد تراجع رياضي، وصل «أسود ميونخ» الآن إلى الدوري الثالث، إلا أنهم ما زالوا يتمتعون بجاذبية كبيرة – ليس أقلها بفضل الموقع مع الملعب الأسطوري في غيزينغ وقاعدة جماهيرية وفية على نحو استثنائي.

أي قناة تعرض المباريات المعنية للـ«ستينيات»، ستعرفون ذلك لدى SPOX.

مشاهدة 1860 ميونخ في الدوري الثالث على التلفزيون والبث المباشر

أسود ميونخ يتواجدون منذ عدة سنوات في الدوري الثالث. وبناءً على ذلك تنطبق أيضًا تفاصيل النقل على فريق غيزينغ. حقوق المسابقة حتى نهاية موسم 2026/27 لدى MagentaSport. مزود البث التابع لشركة Telekom ينقل جميع مباريات المسابقة.

بالإضافة إلى ذلك، تُعرض بعض المباريات المختارة من الدوري الثالث على التلفزيون العام في المنطقة المعنية. وبمجرد أن تُبث مباريات ميونخ لوفن على أرضه مباشرة، فإن الإذاعة البافارية (BR) هي الجهة المسؤولة. وفي حال نقل مباريات خارج الأرض، تكون غالبًا محطات إقليمية أخرى هي المسؤولة. يمكنكم الحصول على المعلومات المعنية من المواقع الرسمية للمحطات.

Getty Images

التأسيس 17 مايو 1860 ألقاب الدوري 1 ألقاب الكأس 2 ألقاب دوري أبطال أوروبا / صاحب الرقم القياسي في المشاركات مانفريد فاغنر (328)

