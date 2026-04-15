من المرجح جدًا أن يعود دالي بليند (36) في الموسم المقبل إلى أياكس. هذا ما يقوله تيم فان دوين، مراسل النادي لدى فوتبال إنترناشيونال، يوم الأربعاء في بودكاست بانتليك.

ويُسأل فان دوين في بودكاست المشجعين عن آخر أخبار الانتقالات حول أياكس. «الاسم الأكثر بديهية هو دالي بليند. إذا كان بإمكانك ملء اسم واحد، فهو هو».

«كان هناك حديث عن ذلك في الصيف الماضي والشتاء أيضًا. فريد خريم كان يريد ضمه بشدة، حتى أكثر من مانويل أوغارتي. لم ينجح ذلك حينها، لأن جيرونا طلب خمسة أو ستة أطنان. أياكس لم يرغب في دفع مبلغ الشرط الجزائي»، يروي فان دوين.

وفي الصيف المقبل لا شيء يمنع العودة بعد الآن، بحسب ما يعتقد فان دوين. «سيصبح لاعبًا حرًا ويريد جدًا أن يختتم مسيرته مع أياكس، لذا يمكنك أن تكتب بالقلم الرصاص أنه سيعود».

بليند يقدم موسمًا جيدًا مع جيرونا، لكنه سيصبح لاعبًا حرًا في الصيف المقبل. عقده الذي ينتهي لن يتم تمديده، لذا يمكن للاعب الدولي الذي خاض 108 مباريات أن يبحث عن تحدٍ جديد.

بليند لعب لأياكس موزعًا على فترتين. في سنواته في أمستردام وصل ابن داني بليند إلى 333 مباراة. بليند الابن توّج مع أياكس من بين أمور أخرى بسبعة ألقاب دوري ومرتين كأس Eurojackpot KNVB.

اللاعب المخضرم لعب في الخارج أيضًا لمانشستر يونايتد وبايرن ميونخ. في هولندا أُعير بليند من قبل أياكس لفترة إلى إف سي خرونينغن، لاكتساب الخبرة.

