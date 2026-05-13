ستتنافس دول من جميع أنحاء العالم للفوز بكأس بطولة كأس العالم لكرة القدم عندما تنطلق البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الصيف. لقد رفع العديد من القادة الأيقونيين الكأس، التي لها قصة خلفية رائعة.

كانت هناك نسختان مختلفتان من الكأس، لكن ما هو التاريخ وراء كأس فيفا الذهبية؟ هنا، GOAL يلقي نظرة على التاريخ الواسع للكأس وكيف تغيرت على مر السنين.

من صمم كأس كأس العالم لكرة القدم؟

تم تصميم كأس العالم الحالية بواسطة سيلفيو غاتسانيغا، وهو صائغ ذهب ونحات إيطالي أصبح معروفاً باسم 'السيد كؤوس' بسبب ابتكاره لقطع أخرى من الكؤوس بما في ذلك كأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي.

عندما نالت البرازيل الحق في الاحتفاظ بكأس جول ريميه - الكأس التي كانت تُستخدم سابقاً في بطولات كأس العالم للرجال - لانتصارها الثالث في عام 1970، تلقى فيفا 53 مقترحاً لنسخة جديدة من الذهب. ابتكر غاتسانيغا تصميماً أسطورياً يصور رياضيين اثنين يرفعان الأرض، لكن النحات اضطر إلى أخذ نموذج بلاستيكي لعرضه على فيفا لأنه خشي ألا يُفهم المخطط دون إشارة بصرية. وقد نجح ذلك وتم اختيار مسودته قبل العديد من المقترحات الأخرى.

وصفاً لنهجه، قال غاتسانيغا: "لإنشاء رمز عالمي يتعلق بالرياضة وتناغم الرياضة العالمية، استلهمت من صورتين أساسيتين: صورة رياضي منتصر وصورة العالم. أردت أن أخلق تمثيلاً ديناميكياً لإنجاز يمكنه أن يعبر عن التناغم والبساطة والسلام في الوقت نفسه.

"يجب أن يكون العمل ذا خطوط واضحة وجريئة ويعكس نشوة لاعب كرة القدم الفائز – رجل تحوّل بفعل ضخامة انتصاره – ولكن من دون غرور الإنسان الخارق. هذا البطل الرياضي الذي يحتضن العالم بين ذراعيه، يعكس القوة اللازمة لتقديم التضحيات يوماً بعد يوم مع زملائه أعضاء الفريق والخصائص العالمية للرياضة مثل الالتزام والحرية."

سُلِّمت الكأس لأول مرة إلى ألمانيا الغربية لنجاحهم في كأس العالم 1974 وقد كانت قيد الاستخدام منذ ذلك الحين. توفي غاتسانيغا في عام 2016 عن عمر يناهز 95 عاماً، وبينما لم يحقق أي ربح من كأس العالم إذ لا تزال الفيفا تحتفظ بحقوق الصورة، فقد تمكن من العثور على مزيد من العمل ومواصلة النجاح في مهنته.

وفي حديثه وقت وفاته، قال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: "كأس العالم هو شيء أسطوري للاعبين ولكل عشاق كرة القدم. سنكون ممتنين إلى الأبد."

ماذا يرمز تصميم كأس العالم؟

إن رمزية كأس العالم واسعة، لكن الموضوع الرئيسي هو الانتصار لأفضل لاعبي كرة القدم في العالم. تقول الفيفا إن الكأس مصبوبة لالتقاط لحظة الظفر مع رفع العالم فوقهم، بينما تمثل القبضة الملتوية في الأسفل الثقافة الديناميكية والمتغيرة باستمرار لكرة القدم. ترتفع القاعدة في لوالب وتمتد نحو العالم، ممثلة الطبيعة العالمية لكرة القدم.

وعن ما كانت الكأس ترمز إليه بالنسبة له، أضاف غاتسانِيغا: "مع لاعبين يرفعان ذراعيهما، أردتُ الاحتفال بلحظة الفرح وإثارة الانتصار. الكرة في الأعلى مُشكَّلة بنقش بارز يعكس صور القارات. وهذا يرمز أيضاً إلى كرة القدم والعالم، والخطوط التي تظهر بين اللاعبين المتقابلين كمرآة تعبّر عن طاقة الرياضة. السطح الخشن بين الشكلين المتقابلين على الكأس يعبّر عن الشدة والحيوية والطاقة والروح التنافسية لكرة القدم."

بالنسبة للاعبين والمدربين الذين يضعون أيديهم على الكأس، فهي تمثل القمة المطلقة لمسيراتهم. ليونيل ميسي، الذي كان منتصراً أخيراً مع الأرجنتين في 2022، شبّه اللحظة بشعور إنجاب الأطفال، واصفاً إياها بأنها "مميزة جداً وهائلة جداً لدرجة أن كل ما يليها يبدو أقل".

لا توجد أعلام أو شارات أو إشارات إلى أي دولة بعينها على الكأس. وبدلاً من أن يُنظر إليها على أنها انتصار فردي أو وطني، ينصبّ التركيز بدلاً من ذلك على أن الإنجاز هو إنجاز ذو طبيعة إنسانية.

ممّ تُصنع كأس العالم؟

يتكوّن إبداع غاتسانِيغا من ذهب عيار 18 قيراطاً، ويبلغ طوله 36.8 سنتيمتراً ويزن حوالي 6.1 كيلوغرامات. ويتباين الذهب مع طبقتين من الملاخيت الأخضر عند القاعدة، بينما جرى تفريغ داخل الكأس لضمان ألا تكون ثقيلة جداً لأي شخص محظوظ بما يكفي لرفعها عالياً.

تُقدَّر قيمة الكأس بحوالي 20 مليون دولار (15 مليون جنيه إسترليني) بفضل الذهب المستخدم والهالة العامة التي تحملها. وسيكلّف صنعها حوالي 50,000-200,000 دولار (37 ألف-150 ألف جنيه إسترليني)، اعتماداً على قيمة الذهب في أي وقت معين.

ومع ذلك، لا تتمكن الدول الفائزة من أخذ الكأس إلى الوطن. وبدلاً من ذلك تُمنح نسخة مطلية بالذهب، ويتولى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رعاية الأصل.

من صمم كأس العالم السابقة؟

صُممت كأس جول ريميه على يد النحات الفرنسي أبيل لافلور. مُنحت للدول الفائزة منذ البطولة الافتتاحية عام 1930 حتى فوز البرازيل عام 1970، وكان اسمها الأصلي ببساطة "النصر" إلى أن أُعيدت تسميتها تكريماً لرئيس الفيفا جول ريميه في عام 1946. الكأس مصنوعة من فضة إسترلينية مطلية بالذهب مع قاعدة من اللازورد التي استُبدلت لاحقاً بالرخام.

يتضمن التصميم شخصية مجنحة لنيكي، إلهة النصر في اليونان القديمة، ويبلغ ارتفاعها 35 سنتيمتراً، ويزن 3.8 كيلوغرامات.

سُرقت الكأس مرة واحدة في الفترة التي سبقت كأس العالم 1966 في إنجلترا، لكن كلب كولي حدودي أسود وأبيض يُدعى بيكلز استعاد الجائزة بشكل مشهور، والتي كانت قد لُفّت في صحيفة، من شجيرة في جنوب لندن.

ومع ذلك، سُرقت للمرة الثانية في عام 1983 ولا تزال مفقودة حتى يومنا هذا، حيث قُدمت للاتحاد البرازيلي لكرة القدم نسخة مقلدة بدلاً من ذلك في عام 1984.

