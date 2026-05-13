""" كيف تعمل بطولة كأس العالم لكرة القدم التابعة للفيفا؟ شرح النظام والمراحل والقواعد """

كأس العالم لكرة القدم التابعة للفيفا هي بطولة كرة قدم تُقام كل أربع سنوات في محاولة لتتويج أفضل منتخب دولي على هذا الكوكب. الأرجنتين هي حاملة لقب بطولة العالم بعد فوزها على فرنسا في نهائي 2022.

يمكن للمنتخبات حجز مكان في نهائيات كأس العالم عبر التقدم خلال بطولة تصفيات في إحدى المناطق الست التالية التي حددها الفيفا:

AFC (آسيا)

CAF (أفريقيا)

CONCACAF (أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي)

CONMEBOL (أمريكا الجنوبية)

OFC (أوقيانوسيا)

UEFA (أوروبا)

من المقرر أن تُقام النسخة القادمة من كأس العالم في عام 2026 في أمريكا الشمالية، المكسيك وكندا من 11 يونيو إلى 19 يوليو. إنها المرة الأولى في تاريخ المسابقة التي ستستضيف فيها ثلاث دول البطولة.

هذا ليس التغيير الكبير الوحيد الذي يمكن للمشجعين التطلع إليه قبل ضربة البداية الكبرى. كما تم توسيع كأس العالم إلى 48 منتخبًا لعام 2026 - بزيادة 16 عن المرة الماضية في قطر 2022 – ما يعني أن ما مجموعه 104 مباريات ستُلعب.

ما هو نظام كأس العالم؟

تبدأ كأس العالم بمرحلة مجموعات تشهد مشاركة جميع المنتخبات الـ48. أُجريت قرعة مرحلة المجموعات في ديسمبر 2025 وأنشأت 12 مجموعة من أربعة منتخبات. ستلعب جميع المنتخبات ضد الدول الثلاث الأخرى في مجموعتها مرة واحدة في بطولة بنظام الدوري.

سيتأهل ما مجموعه 32 منتخبًا بعد ذلك إلى الأدوار الإقصائية عندما يتحول نظام البطولة إلى مباريات الفائز يحصد كل شيء. يستمر هذا النظام حتى النهائي حيث سيتوج الفائزون في المباراة الأخيرة أبطال العالم.

كيف تعمل مرحلة المجموعات في كأس العالم؟

سيلعب كل فريق ثلاث مباريات في مرحلة المجموعات، حيث يواجه كل دولة أخرى في مجموعته مرة واحدة. ستستمر المباريات لمدة 90 دقيقة، مقسمة إلى شوطين مدة كل منهما 45 دقيقة.

تُمنح الفرق ثلاث نقاط مقابل الفوز، ونقطة واحدة مقابل التعادل وتتلقى صفر نقاط مقابل الهزيمة. كما أن الأهداف مهمة أيضًا إذ قد يلعب فارق الأهداف (الفرق بين عدد الأهداف التي استقبلها وسجلها كل فريق) دورًا عندما يتعلق الأمر بتحديد المراكز النهائية في المجموعة.

سيضمن الفريقان الأولان في المجموعة تلقائيًا مكانًا في مرحلة خروج المغلوب من البطولة. كما ستنضم ثمانية فرق تحتل المركز الثالث، بناءً على النقاط وفارق الأهداف - إلى 12 فائزًا بالمجموعات والوصيفين في التأهل إلى دور الـ32.

ماذا يحدث إذا أنهت الفرق مرحلة المجموعات متساوية في النقاط؟

إذا أنهت الفرق مرحلة المجموعات متساوية في النقاط، فسيتم استخدام سلسلة من سبعة معايير لكسر التعادل لتحديد المراكز النهائية في الجدول.

أكبر عدد من النقاط المحققة في مباريات المجموعة التي لُعبت بين الفرق المعنية. أفضل فارق أهداف (الفرق بين الأهداف المسجلة والأهداف المستقبلة) في مباريات المجموعة التي لُعبت بين الفرق المعنية. أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة التي لُعبت بين الفرق المعنية أفضل فارق أهداف في جميع مباريات المجموعة الثلاث. أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة الثلاث. أعلى درجة "اللعب النظيف" في جميع مباريات المجموعة الثلاث حسب تصنيف الفيفا العالمي

ماذا يحدث في مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم؟

بعد مرحلة المجموعات، تصبح البطولة بنظام خروج المغلوب المباشر لدور الـ32، ودور الـ16، وربع النهائي، ونصف النهائي والنهائي.

في كأس العالم 2026، ستبدأ مرحلة خروج المغلوب في 28 يونيو مع تأهل الفرق من مرحلة المجموعات إلى دور الـ32. ستلعب الفرق مباريات الفائز يحسم كل شيء وصولاً إلى النهائي.

ستستمر المباريات مرة أخرى لمدة 90 دقيقة ولكن إذا انتهت النتائج بالتعادل، فسيتم لعب وقت إضافي – يتكون من شوطين مدة كل منهما 15 دقيقة - . إذا ظلت المباراة متعادلة بعد الوقت الإضافي، فستحدد ركلات الترجيح الفائزين.

كيف تفوز بركلات الترجيح؟

في ركلات الترجيح يأخذ كلا الفريقين في البداية خمس ركلات ويتناوبان الترتيب (ABAB). الفريق الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف، يفوز بركلات الترجيح.

يمكن للفرق أيضاً الفوز إذا كان أحد الطرفين قد سجل ركلات ترجيح ناجحة أكثر مما يمكن للآخر الوصول إليه بركلاته المتبقية.

إذا سجل كلا الفريقين جميع ركلاتهما الخمس الأولية، تستمر ركلات الترجيح حتى يخطئ فريق ويسجل الآخر في الجولة نفسها. يُعرف هذا بالموت المفاجئ.

صيغ كأس العالم السابقة

كأس العالم ليست غريبة عن التغيير وقد تطورت بشكل كبير منذ أن أُقيمت المسابقة لأول مرة في عام 1930.

كأس العالم النظام الأوروغواي 1930 شارك ما مجموعه 13 فريقًا في مرحلة مجموعات تضمنت ثلاث مجموعات من ثلاثة فرق ومجموعة واحدة من أربعة. تأهل الفائزون بالمجموعات الأربع مباشرة إلى نصف النهائي. إيطاليا 1934 - فرنسا 1938 نمت المنافسة قليلًا في هاتين النسختين. في كلتا المناسبتين، شارك 16 فريقًا في نظام إقصائي مباشر فقط. البرازيل 1950 عادت البطولة بعد فجوة استمرت 12 عامًا بسبب الحرب العالمية الثانية بمشاركة 13 فريقًا، يلعبون في أربع مجموعات. ذهب الفائزون الأربعة مباشرة إلى مرحلة مجموعات نهائية أخرى، يلعبون بنظام الدوري من دور واحد لتحديد الفائزين. وتبقى كأس العالم الوحيدة التي لم يكن لها نهائي محدد سويسرا 1954 تغيرت البطولة مرة أخرى في عام 1954 حيث تم تقسيم 16 فريقًا إلى أربع مجموعات، مع مواجهة الفريقين المصنفين للآخرين الاثنين في المجموعة. ذهب الفريقان الأولان مباشرة إلى ربع النهائي السويد 1958 – المكسيك 1970 مرة أخرى كان هناك 16 فريقًا مشاركًا ولكن كان هناك تغيير في مرحلة المجموعات حيث لعب كل فريق ضد جميع الفرق الأخرى في مجموعته. مرة أخرى تأهل الفريقان الأولان إلى ربع النهائي ألمانيا الغربية 1974 - الأرجنتين 1978 تغيير آخر في نظام كأس العالم لهاتين النسختين، حيث تم إدخال مرحلة مجموعات ثانية بدلًا من ربع ونصف النهائي. ذهبت الفرق المتصدرة مباشرة إلى النهائي، ولعب الوصيفون على المركز الثالث. إسبانيا 1982 - الولايات المتحدة الأمريكية 1994 تطورت البطولة مرة أخرى، وتوسعت من 16 إلى 24 فريقًا، مكونة من ست مجموعات من أربعة. تأهل الفريق المتصدر في كل مجموعة إلى مجموعة أخرى من ثلاثة. تأهل الفائزون في مرحلة المجموعات الثانية إلى نصف النهائي. المكسيك 1986 - الولايات المتحدة الأمريكية 1994 مزيد من التغييرات في كأس العالم حيث تم التخلي عن مرحلة المجموعات الثانية. بدأت البطولة بست مجموعات، وانضم أفضل أربعة فرق احتلت المركز الثالث إلى الفريقين الأولين في دور الـ16. فرنسا 1998 إلى قطر 2022 مزيد من التوسع حيث تم توسيع كأس العالم إلى 32 فريقًا. تألفت المرحلة الأولى من ثماني مجموعات من أربعة فرق، مع تأهل الفريقين الأولين إلى دور الـ16 وإلغاء قاعدة الفريق صاحب المركز الثالث.

