""" كيفية مشاهدة مباراة اليوم بين رويال تشالنجرز بنغالورو ومومباي إنديانز: البث المباشر، القناة التلفزيونية، ووقت البداية """

إليك أين يمكنك العثور على بثوث مباشرة باللغة الإنجليزية لمباراة رويال تشالنجرز بنغالورو ضد مومباي إنديانز، حيث تقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

معاينة المباراة

ينقل فريق رويال تشالنجرز بنغالورو (RCB) ومومباي إنديانز (MI) منافستهما إلى الأرض المحايدة في رايبور يوم 10 مايو، مع يأس كلا الفريقين للحصول على نقاط التأهل إلى الأدوار الإقصائية. يدخل RCB بأفضلية نفسية، بعد أن فاز في مواجهتهما السابقة هذا الموسم بفارق 18 ركضة في اندفاع عالي التسجيل بلغ 240 ركضة. وبينما وفّر فيرات كوهلي وفيل سولت الأساس في ذلك الفوز، يتحول التركيز الآن إلى حدود رايبور الأكبر، التي ستتطلب جريًا أكثر تكتيكًا وانضباطًا في الرمي.

بالنسبة لمومباي، المهمة بسيطة: تحييد عدوانية راجات باتيدار في الأوفرات الوسطى والأمل أن يتمكن جاسبريت بومراه من استغلال الملعب الخارجي الواسع لفرض الأخطاء. سيحتاج ضاربو القوة لدى MI، بقيادة سورياكومار ياداف، إلى أن يكونوا أكثر حسابًا مما كانوا عليه في مطاردتهم الأخيرة لتجنب الوقوع في فخ الدوران الخاص بـ RCB. وعلى ملعب يوفر توازنًا أكثر عدلاً بين المضرب والكرة، من المرجح أن تُحسم هذه المواجهة وفقًا لوحدة الرمي التي يمكنها الدفاع بشكل أفضل عن الحدود الطويلة في حرارة الصيف.

وقت بدء مباراة رويال تشالنجرز بنغالورو ضد مومباي إنديانز

🏟️ المكان: ملعب شهيد فير نارايان سينغ الدولي، رايبور ⏰ وقت البدء: 7:30 مساءً بتوقيت الهند القياسي

ستبدأ مباراة اليوم بين رويال تشالنجرز بنغالورو ومومباي إنديانز في 10 مايو 2026، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت الهند القياسي.

🇬🇧 كيفية مشاهدة IPL 2026 في المملكة المتحدة

إذا كنت عميلاً حالياً لدى Sky، يمكنك إضافة Sky Sports عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق My Sky في أي وقت. تبدأ الباقة من 22£ شهرياً مع Sky Stream. Sky Sports+ مُدرج دون تكلفة إضافية، مما يتيح للمشاهد فرصة مشاهدة العديد من الفعاليات المباشرة الإضافية عبر مجموعة من الرياضات. يتيح تطبيق Sky Sports للمشتركين تنزيل ومشاهدة الرياضة المباشرة أثناء التنقل وهو متاح على iPhone وiPad وAndroid.

يمكن لغير عملاء Sky أيضاً بث الأحداث عبر NOW TV. توجد مجموعة متنوعة من خيارات الاشتراك لمتابع الرياضة المتحمس، بما في ذلك «عضوية اليوم الرياضية»، والتي تتيح الوصول إلى جميع قنوات Sky Sports الاثنتي عشرةلمدة 24 ساعة مقابل 14.99£. تمنح عضوية NOW الرياضية «مرنة بالكامل» مرة أخرى وصولاً غير محدود إلى Sky Sports، ولكن على مدى 30 يوماً بدلاً من ذلك. تكلف 34.99£ شهرياً وتتجدد تلقائياً ما لم يتم الإلغاء قبل نهاية الفترة الشهرية.

هناك أيضاً باقة «موفّر 12 شهراً»، حيث يتم تحصيل 20% أقل وتدفع فقط 27.99£ شهرياً. ومع ذلك، تحتاج إلى الاشتراك لمدة حد أدنى 12 شهراً. بعد الحد الأدنى لمدة 12 شهراً، تتجدد تلقائياً بسعر 34.99£ شهرياً ما لم يتم الإلغاء.

🇺🇸 كيفية مشاهدة IPL 2026 في الولايات المتحدة وكندا

ويلو تي في هي جهة بث مخصصة للكريكيت، وهي الموطن الحصري لـ IPL في الولايات المتحدة. هنا، ستجد بثًا مباشرًا ومسجّلًا للمباريات، مما يجعل من الممكن للمشجعين متابعة الأحداث أثناء حدوثها. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة تحليلًا تفصيليًا للمباريات، وتعليقًا، ولقطات أبرز الأحداث، مما يثري تجربة المشاهدة.

فوبو تي في هي خدمة بث عالية الجودة تتضمن ويلو تي في، وتوفر الوصول إلى IPL وعالم كامل من الرياضات. تقدم فوبو عدة خطط اشتراك، بما في ذلك 'Fubo Sports', الجديدة، والتي تكلف 45.99 دولارًا للشهر الأول ثم 55.99 دولارًا شهريًا للأشهر اللاحقة. إنها مبسطة ومركزة على الرياضة مع أكثر من 28 قناة، بما في ذلك ESPN Unlimited وESPN2 وESPNews وESPNU وNFL Network وTennis Channel والشبكات المحلية مثل ABC وCBS وFox. تبدأ خطط فوبو الأخرى من 84.99 دولارًا/شهريًا مع توفر تجربة مجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد عبر جميع خططها. خدمة البث هذه خيار بديهي لمحبي المصارعة وعشاق الرياضة عمومًا.

🇦🇺 كيفية مشاهدة IPL 2026 في أستراليا

ستتمكن من مشاهدة جميع مباريات IPL 2026 على قنوات Fox Cricket على التلفزيون. إذا لم يكن لديك Fox ولا ترغب في الاشتراك، فإن متخصص بث الرياضة Kayo Sports سيعرض أيضًا بطولة هذا العام. هناك خياران لخطط الاشتراك. إليك نظرة أقرب على جميع التفاصيل:

Kayo Standard

هذه هي الخطة الأساسية، المصممة للمشاهدين الأفراد.

السعر: 29.99 دولارًا شهريًا

29.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشة واحدة في كل مرة

شاشة واحدة في كل مرة جودة الفيديو: دقة عالية (حتى 1080p)

دقة عالية (حتى 1080p) الميزات الرئيسية: وصول كامل إلى جميع الرياضات الـ 50+، SplitView (مشاهدة عدة مباريات على شاشة واحدة)، بدون عقد إلزامي.

Kayo Premium

هذه هي الخطة الأعلى مستوى، المستهدفة للأسر وأولئك الذين يريدون أفضل تجربة بصرية.

السعر: 45.99 دولارًا شهريًا

45.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشتان في كل مرة

شاشتان في كل مرة جودة الفيديو: 4K Ultra HD (على محتوى محدد وأجهزة متوافقة)

(على محتوى محدد وأجهزة متوافقة) الميزات الرئيسية: كل ما في Standard، بالإضافة إلى بث 4K وبث متزامن إضافي.

🌏 تغطية IPL 2026 حول العالم

البلد الشبكة/البث 🇿🇦 جنوب أفريقيا SuperSport 🇦🇺 أستراليا Foxtel، Kayo Sports، YuppTV 🇨🇦 كندا Willow TV، YuppTV، SlingTV 🌎 الكاريبي وأمريكا اللاتينية Flow Sports، YuppTV 🇫🇷 فرنسا YuppTV 🇮🇳 الهند JioCinema، Disney Plus Hotstar 🌍 الشرق الأوسط Noon

🛜 شاهد IPL 2026 من أي مكان باستخدام VPN

إذا لم تتمكن من مشاهدة مباريات IPL مباشرة في منطقتك أو إذا كنت مسافراً، يمكنك استخدام VPN لمتابعة الأحداث من أي مكان تكون فيه. ينشئ VPN اتصالاً آمناً لتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

