Canada v Ukraine - International Friendly
تذاكر مباريات مونديال كأس العالم 2026 في كندا
""" كيفية الحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2026 في كندا: معلومات عن الملاعب، جدول مباريات تورونتو وفانكوفر، المدن والمزيد """

قد تشاهد بعضاً من أفضل نجوم كرة القدم في العالم وهم يلعبون على أرض كندا

ينتظر عشاق كرة القدم الكندية بفارغ الصبر يوم 12 يونيو، حيث يستهل المنتخب الكندي "الكانوكس" مشواره في مونديال 2026 من قلب مدينة تورونتو، في رحلة تاريخية يسعى خلالها أصحاب الأرض لكتابة سطر جديد في سجلات المونديال.

وإلى جانب استضافة مباريات كندا الثلاث في دور المجموعات، ستشهد الملاعب الكندية مواجهات نارية مرتقبة، أبرزها لقاء ألمانيا ضد كوت دي فوار في تورونتو، ومواجهة نيوزيلندا وبلجيكا في فانكوفر، بالإضافة إلى حضور عربي مميز متمثل في مواجهة "الفراعنة" منتخب مصر ضد نيوزيلندا.

في كووورة، نستعرض لكم الدليل الشامل والحصري لتذاكر مباريات كأس العالم 2026 في كندا، بما في ذلك الأسعار وكيفية اقتناص التذاكر قبل نفاذه..

تذاكر مباريات كأس العالم 2026 في كندا

متى تقام مباريات كأس العالم 2026 في كندا؟

تستضيف كندا 13 مباراة في مونديال 2026 (10 مباريات في دور المجموعات و3 مباريات في الأدوار الإقصائية). إليكم الجدول الكامل للمباريات بالوقت المحلي:

أسئلة الأكثر شيوعًا

أتيحت لعشاق كرة القدم عدة فرص للحصول على تذاكر مونديال 2026 عبر البوابة الرسمية للتذاكر على موقع "فيفا". ورغم انتهاء عدة مراحل بيع سابقة، مثل "قرعة مبيعات فيزا المسبقة" في سبتمبر، و"سحب التذاكر المبكر" في أكتوبر، و"قرعة الاختيار العشوائي" بين ديسمبر ويناير، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة!

مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة

إذا لم يحالفك الحظ في مراحل القرعة السابقة، فإن فرصتك الأخيرة للحصول على التذاكر عبر المسارات الرسمية هي مراقبة ما سيُطرح خلال "مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة"، والتي تنطلق في شهر أبريل الحالي. لا تفوت الفرصة وكن مستعداً لاقتناص مقعدك في قلب الحدث!

الإجابة هي لا؛ لن تتوفر التذاكر للبيع المباشر في الملاعب خلال البطولة. لن تكون هناك أي منافذ بيع تقليدية (خارجية)، وتظل بوابة FIFA.com/tickets هي المنصة الرسمية الوحيدة المعتمدة للشراء. لذا، ننصحك بتأمين تذكرتك عبر الإنترنت قبل فوات الأوان.

ستقام نسخة مونديال 2026 الاستثنائية في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وتتوزع المباريات على 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. سيتم خوض 104 مباريات على مدار 34 يوماً في قارة أمريكا الشمالية.

وللمرة الأولى في التاريخ، ستشهد البطولة مشاركة 48 منتخباً بتنظيم مشترك بين ثلاث دول. إليكم المدن المستضيفة:

كندا: تورونتو وفانكوفر.

المكسيك: غوادالاخارا، مكسيكو سيتي، ومونتيري.

الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيويورك نيوجيرسي، فيلادلفيا، منطقة خليج سان فرانسيسكو، وسياتل.