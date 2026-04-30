""" كيفية الحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2026 في كندا: معلومات عن الملاعب، جدول مباريات تورونتو وفانكوفر، المدن والمزيد """

ينتظر عشاق كرة القدم الكندية بفارغ الصبر يوم 12 يونيو، حيث يستهل المنتخب الكندي "الكانوكس" مشواره في مونديال 2026 من قلب مدينة تورونتو، في رحلة تاريخية يسعى خلالها أصحاب الأرض لكتابة سطر جديد في سجلات المونديال.

وإلى جانب استضافة مباريات كندا الثلاث في دور المجموعات، ستشهد الملاعب الكندية مواجهات نارية مرتقبة، أبرزها لقاء ألمانيا ضد كوت دي فوار في تورونتو، ومواجهة نيوزيلندا وبلجيكا في فانكوفر، بالإضافة إلى حضور عربي مميز متمثل في مواجهة "الفراعنة" منتخب مصر ضد نيوزيلندا.

في كووورة، نستعرض لكم الدليل الشامل والحصري لتذاكر مباريات كأس العالم 2026 في كندا، بما في ذلك الأسعار وكيفية اقتناص التذاكر قبل نفاذه..

متى تقام مباريات كأس العالم 2026 في كندا؟

تستضيف كندا 13 مباراة في مونديال 2026 (10 مباريات في دور المجموعات و3 مباريات في الأدوار الإقصائية). إليكم الجدول الكامل للمباريات بالوقت المحلي:

