""" قواعد البطاقة الحمراء في كأس العالم لكرة القدم: ما الذي يجعلك تُطرد؟ """

من المقرر أن تكون كأس العالم 2026 الأكبر على الإطلاق في تاريخ البطولة، بمشاركة 48 منتخباً وإقامة 104 مباريات إجمالاً في أمريكا الشمالية.

هناك دائماً الكثير من الدراما على أكبر مسرح في كرة القدم وسيكون الأمر كذلك مرة أخرى هذا الصيف، مع الكثير من نقاط الحديث التي من المقرر أن تظهر بينما تحاول كل دولة شق طريقها إلى النهائي في نيوجيرسي.

ومع ارتفاع الرهانات بشكل لا يصدق، سيكون انضباط اللاعبين عاملاً حاسماً في آمال أي بلد. يمكن أن تكون البطاقات الحمراء ضارة للغاية، إذ يتعين على اللاعبين الذين يتم طردهم قضاء إيقافات يمكن أن تضعف أي فريق. يلعب ذلك دوراً كبيراً في من يتأهل ومن عليه أن يقوم برحلة الطائرة الكئيبة والحزينة إلى الوطن، لذا فإن أي فريق يحلم برفع الكأس في ملعب ميتلايف سيتعين عليه البقاء في الجانب الجيد من الحكام.

هنا، يلقي GOAL نظرة على قواعد البطاقة الحمراء لكأس العالم المقبلة وكيف شكّلت حالات الطرد البطولات السابقة.

ما هي مخالفة البطاقة الحمراء؟

تم تحديد معايير البطاقة الحمراء بموجب قوانين اللعبة الصادرة عن IFAB، مع إدراج ستة أمثلة منفصلة على أنها كافية لطرد لاعب.

اللعب العنيف - أي تدخل أو تحدٍ يعرّض سلامة الخصم للخطر أو يستخدم قوة مفرطة - يُقابل ببطاقة حمراء، وكذلك السلوك العنيف، الذي يتضمن أمثلة مثل اللكم أو النطح بالرأس أو الركل.

حرمان فرصة تسجيل هدف، سواء كان ذلك عبر لمسة يد متعمدة أو خطأ تكتيكي، يمكن أن يُقابل ببطاقة حمراء مباشرة، بينما يُقابل استخدام لغة مسيئة أو إشارات فظة بالنتيجة نفسها. كما أن البصق والعضّ هما أيضاً، على نحو غير مفاجئ، مخالفات تستوجب البطاقة الحمراء، بينما سيؤدي تلقي بطاقتين صفراوين أيضاً إلى طرد اللاعب.

ما هي عقوبة البطاقة الحمراء؟

تؤدي البطاقات الحمراء إلى عواقب مختلفة على المدى القصير والطويل. يُطرد اللاعب من أرض الملعب ولا يشارك في بقية المباراة. ولا يمكن استبداله بلاعب بديل، ما يعني أن فريقه يواصل اللعب بلاعب أقل لبقية المواجهة.

ثم يُوقَف ذلك اللاعب تلقائياً عن المباراة التالية في البطولة، بغض النظر عن مرحلة المنافسة. ثم تُقيَّم الحالة من قبل لجنة الانضباط التابعة للفيفا، التي يمكنها اختيار زيادة مدة الإيقاف أو فرض غرامة على المخالفات الخطيرة مثل السلوك العنيف.

إذا تم تلقي البطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة لفريق ما في البطولة، يُرحَّل الإيقاف إلى مباراتهم الدولية الرسمية التالية.

هل يمكن إلغاء البطاقة الحمراء؟

يمكن إعفاء اللاعبين من البطاقة الحمراء والإيقاف اللاحق إذا اعتقد حكم الفيديو المساعد أن حكم الملعب قد ارتكب "خطأ واضحاً وجلياً" عند إشهار بطاقة حمراء مباشرة. في ذلك السيناريو، يتوقف اللعب بينما ينصح حكم الفيديو المساعد الحكم، الذي سيتوجه إلى شاشة بجانب الملعب لمراجعة لقطات الحادثة. ويمكن للحكم بعد ذلك تعديل قراره واتخاذ قرار بإلغاء البطاقة أو تخفيضها. كما تم إدخال صلاحية تدخل حكم الفيديو المساعد في حالات البطاقة الصفراء الثانية غير الصحيحة لكأس العالم 2026، بينما كان على اللاعبين سابقاً ببساطة قبول القرار.

إذا طُرد لاعب ولم يُلغَ القرار على أرض الملعب، يمكن للفرق تقديم استئنافات إلى لجنة الانضباط التابعة للفيفا لإلغاء الإيقاف التلقائي. إذا تبيّن أن قرار البطاقة الحمراء كان خاطئًا، لأسباب مثل تشابه الهوية أو مجرد قرار سيئ، يُلغى الحظر.

هل تُمحى البطاقات الحمراء في أي نقطة من البطولة؟

بينما تُمحى البطاقات الصفراء بعد ربع النهائي - وهو تغيير في القاعدة أُدخل في عام 2010 - فإن الأمر ليس نفسه بالنسبة للحمراء. إذا طُرد لاعب، فسيفوّت دائمًا مباراة فريقه التالية. وهذا يعني أن أي لاعب يكون سيئ الحظ أو أحمق بما يكفي ليُطرد في نصف النهائي وتقدّم فريقه، فسيفوّت ذلك اللاعب النهائي، ما لم يُقبل الاستئناف بنجاح.

يعني تعديل القاعدة أنه أصبح الآن أكثر صعوبة بكثير أن يُوقَف لاعب عن نهائي كأس العالم، رغم أن بعض الأسماء اللامعة سابقًا اضطرت إلى الغياب بشكل غير عادل إلى حد ما. حُظر مايكل بالاك من ألمانيا عن نهائي 2002 بعد حصوله على إنذاره الثاني فقط في البطولة، بينما غاب أليساندرو كوستاكورتا من إيطاليا عن مباراة 1994 المكافئة للسبب نفسه.

حوادث بطاقات حمراء بارزة في تاريخ كأس العالم

ربما جاءت أشهر بطاقة حمراء في تاريخ كأس العالم في نهائي 2006، عندما نطح نجم فرنسا زين الدين زيدان برأسه مدافع إيطاليا ماركو ماتيراتزي خلال الوقت الإضافي. صمد "الديوك" حتى ركلات الترجيح لكنهم هُزموا أمام "الآتزوري"، مع اعتزال زيدان كرة القدم الاحترافية بعد البطولة.

كان لدى إنجلترا بعض البطاقات الحمراء الكارثية في كؤوس العالم، وربما كان المثالان الأكثر سوء سمعة هما ركلة ديفيد بيكهام باتجاه دييغو سيميوني في 1998 ودوس واين روني على ريكاردو كارفاليو في 2006. خسر "الأسود الثلاثة" كلتا المباراتين، مع لعب حالات الطرد أدوارًا كبيرة في إقصائهم.

عندما يتعلق الأمر بأكبر عدد من البطاقات الحمراء التي أُشهرت في مباراة واحدة بكأس العالم، فسيتطلب الأمر مباراةً فوضوية للغاية وتفتقر إلى الروح الرياضية لتتجاوز «معركة نورمبرغ» لعام 2006 عندما تواجهت البرتغال وهولندا في دور الـ16. ثنائي البرتغال كوستينيا وديكو وثنائي هولندا خالد بولاهروز وجيوفاني فان برونكهورست طُردوا جميعًا من قبل الحكم الروسي فالنتين إيفانوف، بينما سجل مانيش الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 23.

