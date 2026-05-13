"""

لقد بالغ الفيفا في 2026 كأس العالم، مع 48 فريقًا من المقرر أن يزينوا الولايات المتحدة وكندا والمكسيك فيما من المؤكد أنه سيكون مهرجانًا لكرة قدم فوضوية وساحرة. ومع ذلك، مع مثل هذا التوسع تأتي المزيد من التغييرات على دور المجموعات.

في كؤوس العالم السابقة حيث كان هناك 32 فريقًا فقط، كانت دولتان فقط تتأهلان من كل مجموعة للوصول إلى دور الـ16. ومع حرص الفيفا على زيادة عدد الفرق وإظهار شمولية أكبر لقارات مثل أفريقيا وآسيا، تمت إضافة دور إقصائي جديد يسبق دور الـ16. الآن، تتأهل 32 فريقًا إلى مرحلة خروج المغلوب، حيث يواصل متصدرو المجموعات والوصيفون وقلة من أصحاب المركز الثالث رحلاتهم بينما تُترك دول أخرى لتلعق جراحها وتقوم برحلة العودة إلى الوطن.

لكن كيف يعمل كل ذلك؟ هنا، يلقي GOAL نظرة على القواعد المختلفة والاشتراطات ومعايير كسر التعادل التي سيتم استخدامها في كأس العالم 2026 هذا الصيف.

كيف يعمل دور مجموعات كأس العالم؟

Getty Images

ستكون كأس العالم 2026 أول نسخة للرجال تضم 48 فريقًا، ما يعني أنه ستكون هناك 12 مجموعة من أربع دول. أُجريت القرعة في نوفمبر، حيث وُضعت الفرق في أربعة أوعية تضم 12 دولة بناءً على تصنيفاتها العالمية. وانضم إلى أصحاب البذور العليا المشاركون في الاستضافة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ستلعب المجموعات بنظام الدوري من دور واحد، حيث تلعب كل دولة ضد الأخرى مرة واحدة بإجمالي ثلاث مباريات لكل منها. تحصل الفرق على ثلاث نقاط للفوز، ونقطة واحدة للتعادل ولا شيء للخسارة. يتأهل الفريقان الأولان في كل مجموعة إلى دور الـ32، بينما تتقدم أيضًا أفضل ثمانية فرق تحتل المركز الثالث. يتم إقصاء أسوأ أربعة فرق تحتل المركز الثالث وجميع الفرق التي تحتل المركز الرابع.

""""""

لا يوجد وقت إضافي ولا ركلات ترجيح خلال دور المجموعات.

ما هي معايير كسر التعادل في دور المجموعات بكأس العالم؟

Getty Images

إذا كانت الفرق في مجموعة ما متساوية في النقاط بمجرد اكتمال جميع المباريات، تُستخدم مجموعة من المعايير للفصل بينها.

السجل في المواجهات المباشرة بين الفرق المتعادلة فارق الأهداف في المواجهات المباشرة الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة فارق الأهداف الإجمالي إجمالي الأهداف المسجلة نقاط اللعب النظيف تصنيف الفيفا العالمي

أولاً، تُستخدم نقاط المواجهات المباشرة بين الطرفين المتعادلين، قبل فارق الأهداف في المواجهات المباشرة وثالثاً الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة. إذا استمر التعادل، يُستخدم فارق الأهداف الإجمالي في جميع مباريات المجموعة التي لُعبت ثم إجمالي الأهداف المسجلة.

إذا لم يتم الفصل بين فريقين بعد ذلك، يُرجع إلى نقاط اللعب النظيف. يتأهل الطرف ذو السجل الانضباطي الأفضل، ولكن إذا استمر التعادل في تلك المرحلة، فإن الفريق صاحب تصنيف الفيفا العالمي الأعلى يتقدم.

عندما يتعلق الأمر بنقاط اللعب النظيف، هناك خصومات محددة للنقاط. تخسر الفرق نقطة واحدة مقابل بطاقة صفراء، وثلاث نقاط مقابل بطاقة حمراء غير مباشرة - بمعنى آخر، عندما يتلقى لاعب بطاقتين صفراوين في المباراة نفسها ويُطرد - وأربع نقاط مقابل بطاقة حمراء مباشرة.

في عام 2018، أصبحت السنغال أول فريق على الإطلاق يُقصى من كأس عالم للرجال لأنهم كانوا قد جمعوا بطاقات صفراء أكثر من اليابان، التي تأهلت على حساب الدولة الأفريقية.

أي الفرق التي تحتل المركز الثالث تتأهل من المجموعات؟

""""""

Getty Images

ستصل أيضاً أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث من بين المجموعات الـ12 إلى مرحلة خروج المغلوب، مع اتباع تصنيفاتها لمعايير كسر التعادل نفسها.

وبينما يعني هذا أن بعض الفرق يمكن أن تقدم أداءً مخيباً للآمال ومع ذلك تتأهل من دور المجموعات، فسيتم إسناد مواجهة دور الـ32 لها ضد متصدر مجموعة، ما يعني أنها ستبدأ مرحلة خروج المغلوب ببداية أصعب من أصحاب المركز الثاني.

إنها المرة الأولى التي يكافئ فيها كأس العالم الفرق التي تحتل المركز الثالث بالتقدم إلى مراحل خروج المغلوب، لكنها مشابهة للعملية التي تم اتباعها في بطولة أوروبا منذ نسخة 2016. في تلك البطولة، شقّت البرتغال طريقها بصعوبة عبر دور المجموعات باعتبارها ثالث أفضل فريق احتل المركز الثالث بعد تعادلها في جميع مبارياتها، لكنها مع ذلك مضت قدماً لتفوز بالبطولة، متغلبة على فرنسا في النهائي.

وغالباً ما يجعل ذلك اليوم الأخير من مباريات دور المجموعات مثيراً للاهتمام، إذ لا يفصل في كثير من الأحيان الكثير بين الفرق التي تحتل المركز الثالث. على سبيل المثال، هزمت هولندا جورجيا باعتبارها أفضل فريق احتل المركز الثالث في يورو 2024 بسبب سجلها الانضباطي الأفضل، بينما تأهلت سلوفينيا على حساب المجر بفضل فارق الأهداف المتفوق لديها.

وقد جادل البعض بأن الصيغة الجديدة المكونة من 48 فريقاً تصب في مصلحة ما يُسمّى بـ"العمالقة" في المنافسة، الذين بات لديهم الآن هامش مناورة أكبر. في حقبة الـ32 فريقاً، كان 50% من الفرق تُقصى في دور المجموعات، بينما في 2026 تنخفض تلك النسبة إلى 33%. كما أن زيادة عدد الفرق تعني وجود دول ذات جودة كروية أقل في البطولة، ما ينبغي نظرياً أن يجعل من الأسهل على الدول الكبرى تجنب الخروج المبكر.

""""""

قد تكون ظاهرة "مجموعة الموت" قد ماتت أيضًا بسبب التوسع. على سبيل المثال، تبدو المجموعة الأولى على الأرجح الأصعب مع فرنسا والسنغال والنرويج جميعها تتنافس على التأهل. ومع ذلك، ستتوقع الفرق الثلاثة جميعها أن تهزم بوليفيا/العراق - وربما بفارق كبير في النتيجة - مما يعني أن من ينهي في المركز الثالث لا يزال لديه فرصة كبيرة للعبور إلى المرحلة التالية.

"""