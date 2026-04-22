حصد كايل لارسون لقب بطولة سلسلة كأس ناسكار في نوفمبر الماضي بعد أن أنهى السباق الختامي لبطولة سلسلة كأس ناسكار في المركز الثالث. وكانت تلك بطولته الثانية وفوزًا صادمًا على حساب ديني هاملين، الذي بدا وكأنه على وشك انتزاع البطولة لنفسه.

وبعد السباق الحاسم، عبّر لارسون عن دهشته من الفوز باللقب: "بصراحة، لا أستطيع أن أصدق ذلك"، نُقل عن لارسون قوله على الموقع الرسمي لهيندريك موتورسبورتس. "أعني، حقًا، أنا عاجز عن الكلام. لا أستطيع أن أصدق ذلك. كانت لدينا سيارة متوسطة في أفضل الأحوال. انخفض ضغط الإطار الأمامي الأيمن، وخسرنا لفة.

"تم إنقاذنا بواسطة العلم الأصفر. قمنا بالـ wave around. كانت تلك الجولة سيئة جدًا. أخذنا إطارين. وكنت مثل: ‘يا إلهي، ها نحن ذا. سنذهب إلى الخلف الآن.’ كان لديها تماسك أكبر مما توقعت."

دع GOAL يخبرك بكل ما تحتاج إلى معرفته عن سلسلة كأس ناسكار 2026 أدناه، بما في ذلك جدول الموسم الكامل، ونتائج السباقات، وكيف يمكنك مشاهدة كل الأحداث المباشرة هذا العام.

متى تبدأ سلسلة كأس ناسكار؟

يبدأ جدول سلسلة كأس ناسكار في 1 فبراير، مع سباق Cookout Clash في ملعب Bowman Gray. ومع ذلك، لا ينطلق الموسم فعليًا حتى ينطلق سباق دايتونا 500 يوم الأحد، 15 فبراير، عندما يبدأ السائقون في جمع نقاط البطولة.

جدول سلسلة كأس ناسكار

🇺🇸 كيفية مشاهدة سلسلة كأس ناسكار في الولايات المتحدة؟

سيتم بث سباقات سلسلة كأس ناسكار على FOX وFS1 خلال الجزء المبكر من الموسم (من 2 فبراير حتى 18 مايو). تتولى Prime وTNT التغطية خلال مرحلة بطولة ناسكار داخل الموسم الافتتاحية (من 25 مايو حتى 27 يوليو). ثم تتولى NBC وUSA Network البث لبقية الموسم، بما في ذلك الأدوار الإقصائية (من 3 أغسطس حتى 2 نوفمبر).

السباقات على FOX وFS1 متاحة للبث عبر تطبيق Fox Sports، وسباقات NBC وUSA على Peacock. يمكن للمشجعين الذين يبحثون عن خيار بث أسهل الاشتراك في FuboTV، حيث يمكنهم مشاهدة جميع السباقات التي تُبث على FOX وFS1 و NBC & USA Network. يمكن بث السباقات التي تغطيها TNT مباشرة على Sling TV.

🇬🇧 كيفية مشاهدة سلسلة كأس ناسكار في المملكة المتحدة؟

تعرض Premier Sports تغطية مباشرة لسلسلة NASCAR Cup Series طوال العام في المملكة المتحدة. يمكن لـ عملاء Sky إضافة Premier Sports مقابل 10.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا بعقد لا يقل عن 12 شهرًا. تبلغ تكلفة باقة العقد الشهري المتجدد 15.99 جنيهًا إسترلينيًا، ويمكن إلغاؤها بعد إشعار مدته 30 يومًا. الخيار الأرخص هو دفع 120 جنيهًا إسترلينيًا مقدمًا لاشتراك لمدة عام كامل.

يمكن أيضًا لعملاء Amazon Prime Video إضافة Premier Sports مقابل

🛜 شاهد NASCAR Cup Series من أي مكان باستخدام VPN

إذا لم تكن سباقات سلسلة كأس ناسكار متاحة للمشاهدة المباشرة في منطقتك أو إذا كنت مسافرًا، يمكنك استخدام VPN لمتابعة الإثارة من أي مكان تكون فيه. ينشئ VPN اتصالًا آمنًا يتيح لك تجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

نوصي بـ ExpressVPN إذا لم تكن متأكدًا من أي VPN تختار، ولكن يمكنك أيضًا الاطلاع على دليل VPN المتعمق الخاص بنا لتحديد أيهما الأفضل لك.

