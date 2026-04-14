""" الدوري الهندي الممتاز 2026: التاريخ، الأوقات، اللاعبون الرئيسيون، روابط التلفزيون والبث المباشر والمزيد """

يكبر الدوري الهندي الممتاز (IPL) (أو Indian Premier League) ويتحسن كل عام، وعشاق الكريكيت في جميع أنحاء العالم يعدّون الأيام حتى نسخة 2026. من المقرر أن تُقام النسخة التاسعة عشرة من الدوري الهندي الممتاز (IPL 2026) من 28 مارس إلى 31 مايو 2026، في ما يُتوقع أن يكون أكبر موسم في تاريخ الدوري حتى الآن.

بعد فوزهم التاريخي بأول لقب لهم في 2025، يدخل رويال تشالنجرز بنغالورو (RCB) البطولة بوصفهم حاملي اللقب، وسيستضيفون افتتاح الموسم ضد صنرايزرز حيدر أباد في ملعب إم. تشيناسوامي.

يتضمن موسم 2026 صيغة موسعة مع 84 مباراة—زيادة عن المعتاد وهو 74—تتألف من مرحلة ذهاب وإياب بنظام الدوري من دورين تليها الأدوار الإقصائية القياسية. وبسبب انتخابات مجالس الولايات، أصدر مجلس BCCI الجدول على مراحل، على أن تُقام النصف الثاني (50 مباراة) عبر 12 ملعبًا اعتبارًا من منتصف أبريل.

لقد قطع IPL شوطًا طويلًا منذ إطلاقه لأول مرة في 2008. وقد أدى نجاحه المذهل إلى ظهور العديد من دوريات الكريكيت الأخرى في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من النمو العالمي في فعاليات T20، يظل IPL أكبر وأعرق منافسة امتيازات T20 في العالم، بقيمة علامة تجارية تبلغ 12 مليار دولار.

دع GOAL يطلعك على جميع المعلومات الحيوية التي تحتاجها لموسم IPL 2026، بما في ذلك أين ومتى تُقام المباريات القادمة وكيف يمكنك مشاهدة كل الأحداث مباشرة.

متى يبدأ موسم IPL 2026؟

كان من المقرر في البداية أن تبدأ البطولة في 26 مارس، لكن مجلس BCCI أرجأ مؤخرًا تاريخ البداية يومين إلى 28 مارس، للسماح بفاصل زمني أكبر قليلًا بعد نهائي كأس العالم للرجال T20 لعام 2026 (الذي أُقيم في 8 مارس).

أين تُقام مباريات IPL 2026؟

ستتوزع مباريات IPL لعام 2026 عبر مزيج من القلاع التقليدية وعدة ملاعب تُعد بمثابة موطن ثانٍ، مع توسع الدوري إلى جدول ضخم من 84 مباراة. وبسبب انتخابات المجالس التشريعية للولايات (في تاميل نادو، والبنغال الغربية، وآسام)، يستخدم مجلس BCCI هذا العام رقمًا قياسيًا يبلغ 18 ملعبًا مختلفًا لضمان سير البطولة بسلاسة دون التعارض مع مواعيد الاقتراع. وتشمل الملاعب الكاملة:

بنغالورو (استاد إم. تشيناسوامي): سيستضيف حفل الافتتاح ، وخمس مباريات على أرض RCB، و التصفيات 1 ، و النهائي الكبير في 31 مايو.

سيستضيف ، وخمس مباريات على أرض RCB، و ، و في 31 مايو. نايا رايبور (استاد شهيد فير نارايان سينغ): يعمل كمنزل ثانٍ لـ RCB

يعمل كمنزل ثانٍ لـ RCB أحمد آباد (استاد ناريندرا مودي): موطن فريق غوجارات تايتنز ومكان محتمل لبعض مباريات الأدوار الإقصائية.

موطن فريق غوجارات تايتنز ومكان محتمل لبعض مباريات الأدوار الإقصائية. مومباي: استاد وانخيدي (مومباي إنديانز)

استاد وانخيدي (مومباي إنديانز) تشيناي: استاد إم إيه تشيدامبارام (تشيناي سوبر كينغز)

استاد إم إيه تشيدامبارام (تشيناي سوبر كينغز) حيدر آباد: استاد راجيف غاندي الدولي (صنرايزرز حيدر آباد)

استاد راجيف غاندي الدولي (صنرايزرز حيدر آباد) دلهي: استاد أرون جايتلي (دلهي كابيتالز)

استاد أرون جايتلي (دلهي كابيتالز) كولكاتا: إيدن غاردنز (كولكاتا نايت رايدرز)

إيدن غاردنز (كولكاتا نايت رايدرز) لكناو: استاد BRSABV إيكانا (لكناو سوبر جاينتس)

استاد BRSABV إيكانا (لكناو سوبر جاينتس) مولانبور/موهالي: استاد PCA الجديد (بنجاب كينغز)

استاد PCA الجديد (بنجاب كينغز) جايبور: استاد ساواي مانسينغ (راجستان رويالز)

من هم اللاعبون الرئيسيون في IPL 2026؟

يتموضع موسم IPL 2026 بشكل فريد بوصفه عامًا لتبدّل الحرس. ومع تولّي عدة أساطير أدوارًا جديدة ومزادًا مصغرًا قياسيًا في أبو ظبي، هؤلاء هم اللاعبون الرئيسيون الذين من المقرر أن يحددوا ملامح البطولة:

كاميرون غرين (KKR): أصبح اللاعب الأسترالي متعدد المهارات أغلى لاعب أجنبي في تاريخ IPL، بعدما ضمّه KKR مقابل مبلغ مذهل قدره ₹25.20 كرور. ومن المتوقع أن يملأ الفراغ الكبير الذي تركه أندريه راسل، الذي انتقل إلى دور تدريبي.

ماتيشا باثيرانا (KKR): بعد أن تم الاستغناء عنه بشكل مفاجئ من قبل CSK، تم التعاقد مع السريلانكي "بيبي مالينغا" من قبل KKR مقابل ₹18 كرور، ليشكّل ثنائياً قاتلاً في السرعة مع غرين.

براشانت فير & كارتيك شارما (CSK): أنفق الجيش الأصفر بسخاء على الشباب، جاعلاً هذا الثنائي أغلى لاعبين غير مُتوَّجين على الإطلاق بشكل مشترك مقابل ₹14.20 كرور لكل منهما. ويُنظر إلى فير على نطاق واسع باعتباره الخليفة التكتيكي لرافيندرا جاديجا.

سانجو سامسون (CSK): بعد سنوات كوجهٍ للرويالز، ينتقل سامسون إلى تشيناي. وبينما يظل روتوراج غايكواد قائداً، يُعد سامسون حجر الأساس في حقبة الضرب لما بعد دوني.

رافيندرا جاديجا (RR): بالعودة إلى حيث بدأ كل شيء في 2008، من المتوقع أن يقود جاديجا فريق راجستان الشاب، جالباً هدوء الخبرة إلى تشكيلة تضم نجوماً مثل ياشاسفي جايسوال.

محمد شامي (LSG): بالانتقال من SRH عبر صفقة تبادل، سيقود شامي هجوم السرعة في لكناو إلى جانب مايانك ياداف السريع كالصاعقة (لكن المعرّض للإصابة).

جدول IPL 2026 القادم

التاريخ المباراة 18 أبريل رويال تشالنجرز بنغالورو ضد دلهي كابيتالز 18 أبريل صنرايزرز حيدر أباد ضد تشيناي سوبر كينغز 19 أبريل كولكاتا نايت رايدرز ضد راجستان رويالز 19 أبريل بنجاب كينغز ضد لكناو سوبر جاينتس 20 أبريل غوجارات تايتنز ضد مومباي إنديانز 21 أبريل صنرايزرز حيدر أباد ضد دلهي كابيتالز 22 أبريل لكناو سوبر جاينتس ضد راجستان رويالز 23 أبريل مومباي إنديانز ضد تشيناي سوبر كينغز 24 أبريل رويال تشالنجرز بنغالورو ضد غوجارات تايتنز 25 أبريل دلهي كابيتالز ضد بنجاب كينغز 26 أبريل راجستان رويالز ضد صنرايزرز حيدر أباد 27 أبريل تشيناي سوبر كينغز ضد غوجارات تايتنز 28 أبريل لكناو سوبر جاينتس ضد كولكاتا نايت رايدرز 29 أبريل دلهي كابيتالز ضد رويال تشالنجرز بنغالورو 30 أبريل بنجاب كينغز ضد راجستان رويالز 1 مايو مومباي إنديانز ضد صنرايزرز حيدر أباد 2 مايو غوجارات تايتنز ضد رويال تشالنجرز بنغالورو 3 مايو راجستان رويالز ضد دلهي كابيتالز 3 مايو تشيناي سوبر كينغز ضد مومباي إنديانز 4 مايو صنرايزرز حيدر أباد ضد كولكاتا نايت رايدرز

🇬🇧 كيفية مشاهدة الدوري الهندي الممتاز 2026 في المملكة المتحدة

إذا كنت عميلاً حالياً لدى Sky، يمكنك إضافة Sky Sports عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق My Sky في أي وقت. تبدأ الباقة من 22 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا مع Sky Stream. Sky Sports+ مُدرج دون تكلفة إضافية، ما يتيح للمشاهد فرصة مشاهدة العديد من الفعاليات المباشرة الإضافية عبر مجموعة من الرياضات. يتيح تطبيق Sky Sports للمشتركين تنزيل ومشاهدة الرياضة المباشرة أثناء التنقل وهو متاح على iPhone وiPad وAndroid.

يمكن لغير عملاء Sky أيضًا بث الأحداث عبر NOW TV. توجد مجموعة متنوعة من خيارات الاشتراك لمتابع الرياضة المتحمس، بما في ذلك «عضوية الرياضة ليوم واحد»، التي تتيح الوصول إلى جميع قنوات Sky Sports الاثنتي عشرةلمدة 24 ساعة مقابل 14.99 جنيهًا إسترلينيًا. تمنح عضوية الرياضة «مرنة بالكامل» من NOW مرة أخرى وصولاً غير محدود إلى Sky Sports، ولكن على مدى 30 يومًا بدلًا من ذلك. وتكلف 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا وتتجدد تلقائيًا ما لم يتم إلغاؤها قبل نهاية الفترة الشهرية.

هناك أيضًا باقة «موفّر 12 شهرًا»، حيث يتم تحصيل 20% أقل وتدفع فقط 27.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا. ومع ذلك، تحتاج إلى الاشتراك لمدة حد أدنى 12 شهرًا. بعد مدة الحد الأدنى البالغة 12 شهرًا، تتجدد تلقائيًا بسعر 34.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا ما لم يتم إلغاؤها.

🇺🇸🇨🇦 كيفية مشاهدة IPL 2026 في الولايات المتحدة وكندا

ويلو تي في هي جهة بث مخصصة للكريكيت، وهي الموطن الحصري لـ IPL في الولايات المتحدة. هنا، ستجد بثًا مباشرًا ومسجّلًا للمباريات، مما يجعل من الممكن للمشجعين متابعة الأحداث أثناء وقوعها. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة تحليلًا مفصلًا للمباريات، وتعليقًا، وملخصات، مما يثري تجربة المشاهدة.

فوبو تي في هي خدمة بث عالية الجودة تتضمن ويلو تي في، وتوفر إمكانية الوصول إلى IPL وعالم كامل من الرياضات. تقدم فوبو عدة خطط اشتراك، بما في ذلك 'فوبو سبورتس', الجديدة، والتي تكلف 45.99 دولارًا للشهر الأول ثم 55.99 دولارًا شهريًا للأشهر اللاحقة. إنها مبسطة ومركزة على الرياضة مع أكثر من 28 قناة، بما في ذلك ESPN Unlimited وESPN2 وESPNews وESPNU وNFL Network وTennis Channel وشبكات محلية مثل ABC وCBS وFox. تبدأ خطط فوبو الأخرى من 84.99 دولارًا/شهريًا مع توفر تجربة مجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد عبر جميع خططها. خدمة البث هذه خيار بديهي لمحبي المصارعة والرياضات بشكل عام.

🇦🇺 كيفية مشاهدة IPL 2026 في أستراليا

ستتمكن من مشاهدة جميع مباريات IPL 2026 على قنوات Fox Cricket على التلفزيون. إذا لم يكن لديك Fox ولا ترغب في الاشتراك، فإن متخصص بث الرياضة Kayo Sports سيعرض أيضًا بطولة هذا العام. هناك خياران لخطط الاشتراك. إليك نظرة أقرب على جميع التفاصيل:

Kayo Standard

هذه هي الخطة الأساسية، المصممة للمشاهدين الأفراد.

السعر: 29.99 دولارًا شهريًا

29.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشة واحدة في كل مرة

شاشة واحدة في كل مرة جودة الفيديو: دقة عالية (حتى 1080p)

دقة عالية (حتى 1080p) الميزات الرئيسية: وصول كامل إلى جميع الرياضات الـ 50+، SplitView (مشاهدة عدة مباريات على شاشة واحدة)، بدون عقد مُلزِم.

Kayo Premium

هذه هي الخطة الأعلى مستوى، المستهدفة للأسر وأولئك الذين يريدون أفضل تجربة بصرية.

السعر: 45.99 دولارًا شهريًا

45.99 دولارًا شهريًا البث المتزامن: شاشتان في كل مرة

شاشتان في كل مرة جودة الفيديو: 4K Ultra HD (على محتوى محدد وأجهزة متوافقة)

(على محتوى محدد وأجهزة متوافقة) الميزات الرئيسية: كل ما في Standard، بالإضافة إلى بث 4K وبث متزامن إضافي.

🌏 تغطية IPL 2026 حول العالم

البلد الشبكة/البث 🇿🇦 جنوب أفريقيا SuperSport 🇦🇺 أستراليا Foxtel، Kayo Sports، YuppTV 🇨🇦 كندا Willow TV، YuppTV، Fubo 🌎 الكاريبي وأمريكا اللاتينية Flow Sports، YuppTV 🇫🇷 فرنسا YuppTV 🇮🇳 الهند JioCinema، Disney Plus Hotstar 🌍 الشرق الأوسط Noon

🛜 شاهد IPL 2026 من أي مكان باستخدام VPN

إذا لم تتمكن من مشاهدة مباريات IPL مباشرةً في منطقتك أو إذا كنت مسافراً، يمكنك استخدام VPN لمتابعة الأحداث من أي مكان تكون فيه. ينشئ VPN اتصالاً آمناً لتجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

نوصي بشدة باستخدام NordVPN، ولكن يمكنك أيضاً الاطلاع على دليل VPN المفصل لدينا لخيارات أخرى.

"""