ربما الدوري الثالث الأكثر إثارة في العالم. هكذا تصف أدنى دوري محترف في ألمانيا نفسها - وربما هي على حق بذلك. العديد من الأندية العريقة، العديد من أرقام قياسية للحضور الجماهيري وصراع مثير على الصعود والهبوط يجعل الدرجة الثالثة في البلاد مسابقة خاصة جدًا.

لدى SPOX ستعرفون أين يمكنكم متابعة مباريات الدوري الثالث مباشرة!

الدوري الثالث، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض / ينقل المباريات مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

الدوري الثالث، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: إلى متى لا تزال MagentaSport تملك حقوق البث التلفزيوني؟

لا يزال الدوري الثالث مستقرًا لدى MagentaSport . يعرض مُقدّم البث الرياضي التابع لـ Telekom جميع مباريات المسابقة مباشرة وحصريًا سواء على التلفزيون الخطي وكذلك في البث المباشر. لا يزال مزود التلفزيون المدفوع يملك حقوق النقل حتى بما في ذلك موسم 2026/27.

بالإضافة إلى ذلك، تُعرض بعض المباريات المختارة أيضًا على التلفزيون المجاني: تُظهر القنوات الإقليمية للتلفزيون العام بعض المباريات ذات الأهمية الخاصة. وبناءً على ذلك، يمكنكم الاطلاع على احتمال البث على المواقع الرسمية لـ WDR, NDR, MDR, BR, SWR وSR .

الدوري الثالث، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / ينقل المباريات مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ - البطاقة التعريفية

حقيقة معلومة مختصرة المنظم DFB التأسيس 2008 الفرق 20 أيام اللعب 38 صاحب الرقم القياسي في المشاركات Robert Müller (348) صاحب الرقم القياسي في تسجيل الأهداف Anton Fink (136) صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة VfL Osnabrück, Arminia Bielefeld (لكلٍ منهما لقبان)

