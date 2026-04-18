Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Viktoria Koeln v 1. FC Kaiserslautern - 3. LigaGetty Images Sport

ترجمه

الدوري الألماني الدرجة الثالثة

"""

ربما الدوري الثالث الأكثر إثارة في العالم. هكذا تصف أدنى دوري محترف في ألمانيا نفسها - وربما هي على حق بذلك. العديد من الأندية العريقة، العديد من أرقام قياسية للحضور الجماهيري وصراع مثير على الصعود والهبوط يجعل الدرجة الثالثة في البلاد مسابقة خاصة جدًا. 

لدى SPOX ستعرفون أين يمكنكم متابعة مباريات الدوري الثالث مباشرة!

الدوري الثالث، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض / ينقل المباريات مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

الدوري الثالث، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: إلى متى لا تزال MagentaSport تملك حقوق البث التلفزيوني؟

لا يزال الدوري الثالث مستقرًا لدى MagentaSport . يعرض مُقدّم البث الرياضي التابع لـ Telekom جميع مباريات المسابقة مباشرة وحصريًا سواء على التلفزيون الخطي وكذلك في البث المباشر. لا يزال مزود التلفزيون المدفوع يملك حقوق النقل حتى بما في ذلك موسم 2026/27.

""""""

بالإضافة إلى ذلك، تُعرض بعض المباريات المختارة أيضًا على التلفزيون المجاني: تُظهر القنوات الإقليمية للتلفزيون العام بعض المباريات ذات الأهمية الخاصة. وبناءً على ذلك، يمكنكم الاطلاع على احتمال البث على المواقع الرسمية لـ WDR, NDR, MDR, BR, SWR وSR .

Energie Cottbus CigerciGetty Images

الدوري الثالث، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / ينقل المباريات مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ - البطاقة التعريفية

حقيقةمعلومة مختصرة
المنظمDFB
التأسيس2008
الفرق

20

أيام اللعب

38

صاحب الرقم القياسي في المشاركاتRobert Müller (348)
صاحب الرقم القياسي في تسجيل الأهدافAnton Fink (136)
صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولةVfL Osnabrück, Arminia Bielefeld (لكلٍ منهما لقبان)
 """
