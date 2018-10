Voor De Jong maakte Ajax formeel één euro over. "Het grootste litteken in vijf jaar Willem II," zo kwalificeerde Berry van Gool de transfer in een interview met het Brabants Dagblad.

De algemeen directeur baalde er duidelijk van dat de inmiddels drievoudig international van Oranje zo weinig speeltijd kreeg: "Maar het klikte niet tussen hem en Streppel."

Heesen is echter van mening dat die denkwijze te kort door de bocht is.

"Het is je reinste onzin dat mensen beweren dat hij van Streppel geen kans heeft gekregen in het eerste elftal," reageert Heesen op de uitspraken van Van Gool.

"Je moet kijken wat wel en niet kan. Het is niet zo dat je iemand zomaar kan laten spelen omdat je hem toevallig een goede voetballer vindt. Soms heeft iemand nog één of twee jaartjes nodig. Als wij hem op zijn twintigste hadden gehad, had hij gewoon gespeeld. Hij was toen nog een aantal jaar jonger, dus reken maar uit."

Ook Braber heeft zo zijn mening over de toenmalige situatie van De Jong.

"Als je niet speelt en iedereen ziet dat je een megatalent bent, dan wordt er al gauw gezegd dat er geen klik is met de trainer," zegt Braber, die sinds afgelopen zomer voor amateurvereniging RKSV Halsteren speelt.

"Iedere voetballer wil spelen en als je speelt, heb je sneller een klik met de coach. Speel je niet, is die klik er minder snel. Zo zwartwit is het soms."

Streppel en De Jong voerden in die tijd geregeld gesprekken over de positie van het talent. De oefenmeester zag in hem een controlerende middenvelder, terwijl De Jong voor zichzelf een meer aanvallende rol in gedachten had.

"Het was geen moeilijke jongen, maar wel iemand die heel goed wist wat hij wilde," vertelt Streppel. "In zijn laatste jaar bij Willem II merkte je dat hij wat ongeduldiger werd. Uiteindelijk was hij in Tilburg ook doorgebroken, maar je gaat niet van Willem II naar de internationale top. Frenkie is ook echt een typische Ajax-speler, iemand die met bravoure speelt."

De Jong maakte in september 2016 zijn debuut in het eerste van Ajax, nota bene in een bekerwedstrijd tegen Willem II.

Sindsdien is het snel gegaan met de ontwikkeling van De Jong, want hij is een onbetwiste basisspeler, verlengde zijn contract tot medio 2022 en wordt begeerd door alle Europese supermachten.

Barcelona heeft De Jong volgens de Spaanse sportkranten hoog op het verlanglijstje staan, maar de belofte zei in september tegen Voetbal Inside dat een overstap naar het Camp Nou ‘op dit moment een gesloten boek’ is.

"Ik had voor mezelf wel redelijk snel door dat ik bij Ajax wilde blijven. Dus ik ben hartstikke blij dat ik nog bij Ajax speel," benadrukte de 21-jarige middenvelder eerder dit seizoen.

Desondanks twijfelen maar weinig mensen eraan dat De Jong op een dag voor een club als Barcelona speelt.

"Ik hoop dat hij ergens gaat spelen waar hij zijn talent mag blijven uiten, want daar wordt hij alleen maar beter van. Een Barcelona of Manchester City," zegt Heesen.

Cemal Yilmaz, die als jeugdtrainer eveneens met De Jong samenwerkte bij Willem II en nu de coach is van SVSSS uit Udenhout, sluit zich bij Heesen aan:

"Waar hij gaat eindigen? Bij Barcelona. Of bij Manchester City, want ook Josep Guardiola is een trainer die bij hem zou passen. José Mourinho en het type spel dat Manchester United speelt, niet."

Jan de Hoon, tot mei 2017 hoofd jeugdopleiding van Willem II, vermoedt dat De Jong ook aan het niveau van Barcelona rap zou kunnen wennen.

"Dat is een kwaliteit. Als hij op een hoger niveau wordt uitgedaagd, dan past hij zich aan. Dat is een kernmerk van een talent. Bij de beloften deed hij dat ook al."