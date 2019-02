Het verhaal van VVD begon in de Bredase woonwijk Haagse Beemden. Hij ging daar voetballen bij WDS’19 en speelde samen met Jordy Brugel, zoon van voormalig Willem II-doelman Frank Brugel. Ook Jordy stond onder de lat.

“Virgil stond voor mij en ik had daardoor weinig te doen. Ik vond de penaltyserie na afloop altijd het leukste.” Het was zonneklaar dat Van Dijk meer talent had dan zijn ploeggenoten, vertelt Brugel. Wat hem vooral is bijgebleven, was de winnaarsmentaliteit die Van Dijk aan de dag legde.

“Hij was in de E’tjes natuurlijk niet zo groot als nu, maar de pit zat er al wel in. Hij was echt een bijtertje.”

Rik Kleijn was anderhalf seizoen de trainer van Van Dijk en knikt: “Hij was toen al enorm gretig en een winnaar. Ik heb vooral proberen te zorgen dat hij plezier in het voetbal had. En ik heb hem basisdingen proberen bij te brengen zoals afwerken en passen. En dat hij meer kon dan de rest, dat zag je al wel in een paar dingen terug. Als we gingen latje trappen, schoot hij de ballen er bovengemiddeld vaak tegenaan. Van Dijk zat bij WDS’19 in een lichting met veel talent en je moet dan ook het geluk hebben dat je op het juiste moment gescout wordt.”

Brugel sr. introduceerde Van Dijk bij Willem II-scout Maurice Buurstede en zo kon het gebeuren dat niet NAC Breda, maar Willem II aan de haal ging met de zoon van een Nederlandse vader en Surinaamse moeder.

“Iedereen dacht: wat doet een jongetje uit de Haagse Beemden bij Willem II en waarom zit hij niet bij NAC?”, memoreert Robby Hendriks, die als jeugdtrainer met Van Dijk op het trainingsveld stond.

Van Dijk stroomde in de D-jeugd van De Tricolores in, maar speelde niet één wedstrijd in het eerste. Op negentienjarige leeftijd verkaste hij namelijk naar de beloften van FC Groningen.

“Hij heeft bij Willem II niet voldoende de kans gekregen. Hij had er geen vertrouwen meer in en vertrok naar FC Groningen”, aldus Hendriks.

Edwin Hermans was bij Willem II de rechterhand van hoofdtrainer Alfons Groenendijk en het frustreerde hem dat de clubleiding ermee bleef wachten om de tiener een aanbieding te doen.

“Alfons en ik zeiden: ‘laat die jongen een nieuw contract tekenen en dan kan hij aansluiten bij de eerste selectie’. Alfons wilde jongens zoals hij en Michael de Leeuw de kans geven, maar de club hield er kennelijk een andere visie op na. Je moet tot het gaatje willen gaan voor dat soort talenten uit de eigen opleiding…”

Van Dijk kreeg uiteindelijk een aanbieding voorgeschoteld, maar FC Groningen-scout Grads Fühler overtuigde zijn werkgever ervan om snel door te pakken.

Ook Peter Moltmaker, sinds juli de nieuwe coördinator scouting van De Trots van het Noorden, was onder de indruk: “Hij was voor mij geen twijfelgeval. Ik bekeek Van Dijk tijdens een wedstrijd van Willem II Onder-19 tegen AZ. Ik zag een jongen met uitstraling en potentie, maar hij was tevens flegmatiek in zijn spel.”

Van Dijk was volgens Moltmaker nog geen ‘kant-en-klare speler’ voor het eerste en moest derhalve een jaar rijpen bij de beloften.

“Hij heeft het in het begin lastig gehad, maar had er baat bij dat hij Dick Lukkien tegenkwam. Die heeft zijn kwaliteiten herkend, maar heeft hem ook bewust gemaakt van wat er nodig is om in het profvoetbal te slagen.”

Pieter Huistra, de coach van het eerste elftal, zag Van Dijk progressie boeken onder Lukkien en liet hem in mei 2011 in een duel met ADO Den Haag debuteren.

“Hij was er klaar voor. We zaten erop te wachten, want we zagen dat hij potentie had. Hij was er klaar voor, het was zíjn verdienste.”

Nog in dezelfde maand stal Van Dijk definitief de harten van de Groninger fans, want in de belangrijke wedstrijd tegen hetzelfde ADO maakte de stopper zijn basisdebuut, scoorde hij prompt twee keer en was hij goed voor een assist.

Huistra: “We hadden hem nodig om iets te forceren en dat deed hij goed.”

Van Dijk stond in zijn eerste optredens als rechtsback opgesteld, maar kwam al gauw op zijn vertrouwde positie in de as van de defensie terecht.

“Hij maakte een enorme ontwikkeling door. In het begin was het voor hem even wennen: een nieuwe omgeving, een hogere trainingsintensiteit, enzovoort. Dat duurde even. Maar toen hij bij het eerste kwam, ging het snel”, aldus Huistra.

“Het is jammer dat hij op een gegeven moment ziek werd, want daardoor stokte zijn ontwikkeling even.”

Van Dijk werd in 2012 met spoed opgenomen in het ziekenhuis en daar werden een acute blindedarmontsteking, niervergiftiging en een ontstoken buikvlies geconstateerd. Aanvankelijk had niemand door hoe ernstig de situatie was.

“Het leek vrij onschuldig: een griepje of koorts”, zegt Keurntjes, die in Groningen met Van Dijk een appartement bewoonde.

“Op een gegeven moment kwam hij midden in de nacht mijn kamer binnen en vroeg hij of ik hem naar het ziekenhuis kon brengen. Hij had zelf al in de gaten dat het niet goed zat. Ik begreep dat ik de zaak niet moest onderschatten.

“Hij is in het ziekenhuis onderzocht en kreeg pijnstillers mee. Ze zeiden dat het vanzelf over zou gaan... Je gaat er dan als jonge jongen vanuit dat ze het bij het rechte eind hebben. Uit een soort moederinstinct besloot de ma van Virgil van Tilburg naar Groningen te rijden. Ze zei: ‘dit gaat zo niet langer. We gaan naar een ander ziekenhuis en zoeken uit wat er écht aan de hand is. We gaan niet eerder weg voordat we weten hoe het zit’.

"Als we een paar dagen hadden gewacht, was Virgil er niet meer geweest. In het eerste interview dat hij hierna gaf, zag je ook dat hij tien tot vijftien kilo was afgevallen. Het was een heel heftige periode.”