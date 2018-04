13:25

Stanco dalla gara contro la Roma, in vista del ritorno all'Olimpico, il Liverpool delude in campionato riaprendo la corsa Champions.

Con l'andata in corpo, col ritorno in mente. Il Liverpool delude nel match di Premier League contro il pericolante Stoke City, stanco dalla sfida contro la Roma e propenso a riposarsi in sfida del ritorno di Champions League. Turnover di Klopp, che con un occhio all'Europa perde punti importanti in campionato.

0-0 contro lo Stoke, terzo pareggio nelle ultime quattro partite di Premier League: la gara di Anfield ha dimostrato alla Roma che i Reds non sempre trovano il goal e stavolta anche Salah è apparso poco in forma e non proprio propenso a spazzare tutto e tutti per aumentare il proprio score.

Partita equilibrata ad Anfield, dove il Liverpool senza i titolari Mané (neanche in panchina per un problema fisico), Lovren e Milner (quest'ultimo subentrato nella ripresa) è apparso poco brillante, limitato con attenzione da uno Stoke comunque deluso, considerando una retrocessione in Championship ora ancor più vicina.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Liverpool ha faticato a tirare in porta, con appena due conclusioni nello specchio dello Stoke: nel finale grosse proteste per un mani in area di Pieters, in realtà abbastanza clamoroso ma non punito dall'arbitro. Nell'azione successiva gli ospiti hanno anche rischiato di capitolare con la conclusione di Shawcross terminata ad un centimetro dal palo.

Forcing finale del Liverpool nel finale (considerando le due gare che il Chelsea deve recuperare per riaprire il discorso quarto posto), ma niente da fare: niente reti per il team Klopp, addirittura solamente per la terza volta ad Anfield in questa stagione.

Mercoledì, a Roma, la resa dei conti: i Reds non sono infallibili e la squadra di Di Francesco ha già dimostrato di saper fare la storia. Il Liverpool si è comunque ampiamente risparmiato in Premier, a costo di riaprire le speranze del Chelsea: sarà servito in chiave Olimpico?