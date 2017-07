13:33

L'Inter batte anche il Chelsea in International Champions Cup: 2-1 ad opera delle reti di Jovetic e Perisic, autogoal da centrocampo di Kondogbia.

Terzo successo in altrettante gare di International Champions Cup per l'Inter che fa secco anche il Chelsea aggiudicandosi il trofeo: 2-1 agli uomini di Conte, frutto delle reti di Jovetic e Perisic. Per i 'Blues' clamoroso autogoal di Kondogbia da centrocampo, che ha riaperto un match fino a quel punto quasi chiuso.

Spalletti decide di far riposare Eder: il posto dell'italo-brasiliano al centro dell'attacco è preso da Jovetic, supportato da Perisic e Candreva sugli esterni e da Brozovic in posizione centrale (Joao Mario in panchina). Gagliardini e Borja Valero formano la diga di centrocampo, confermata in blocco la difesa della gara contro il Bayern. In porta c'è Padelli. Conte fa esordire dal primo minuto il nuovo arrivo Morata, con lui Willian e Batshuayi a completare il reparto offensivo.

L'avvio è tutto di marca nerazzurra: dopo due minuti Candreva scatta sul filo del fuorigioco e va al tiro, Courtois respinge ma l'azione continua con i successivi tentativi di Brozovic e Gagliardini, stoppati entrambi dalla difesa dei 'Blues'. L'ex centrocampista dell'Atalanta ha un'altra occasione poco dopo: colpisce però troppo d'esterno in occasione del tiro dal limite dell'area e l'azione sfuma.

Il Chelsea prova a farsi vivo ma la condizione fisica approssimativa obbliga gli uomini di Conte a contenere le loro avanzate, per lo più sterili: l'unico brivido lo regala un retropassaggio avventato di Skriniar, mal controllato da Padelli che rischia di fare la clamorosa frittata.

Proprio poco prima del termine dei quattro minuti di recupero, l'Inter trova l'episodio che sblocca il match: Jovetic aggancia alla perfezione un pallone al bacio di Borja Valero, contatto successivo con Azpilicueta che secondo l'arbitro è da punire con il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta proprio Jovetic che prima si fa intuire la traiettoria da Courtois e poi ribadisce il pallone in rete sfruttando la respinta del portiere belga. Emblematica l'esultanza del montenegrino che indica lo stemma dell'Inter quasi a voler dire "io resto qui" e cancellare le voci di mercato sul suo conto.

Nessun cambio da parte dei due tecnici all'intervallo ed è ancora l'Inter a rendersi pericolosa in avanti: annullato giustamente un goal a Jovetic che aveva calciato a porta vuota dopo la respinta di Courtois, arrivata su una conclusione di Perisic. Il Chelsea si fa vedere dalle parti di Padelli ancora una volta a causa di un passaggio sbagliato da parte di un nerazzurro, stavolta Candreva: la girata di prima intenzione di Batshuayi sfiora il palo.

Al minuto 53 arriva il raddoppio degli uomini di Spalletti: Jovetic serve Perisic in azione di contropiede, il diagonale rasoterra del croato è praticamente perfetto ed imprendibile per Courtois. All'ora di gioco doppio cambio per entrambe le formazioni: nell'Inter entrano Kondogbia e Joao Mario, nel Chelsea i giovani Boga e Musonda che sostituiscono Willian e Morata. Ed è proprio Joao mario a sfiorare il tris: il suo calcio di rigore in movimento è preda stavolta di Courtois, che non si lascia sorprendere.

Il match si riapre in maniera incredibile al 74': clamoroso retropassaggio che è praticamente un tiro da centrocampo di Kondogbia, il quale beffa inevitabilmente Padelli che non può far altro che raccogliere il pallone in fondo alla sua rete. A questo punto i nerazzurri si chiudono e soffrono inevitabilmente i continui attacchi del Chelsea che trova anche la via della rete con Batshuayi, annullata però per via della segnalazione dell'assistente per dubbia posizione di fuorigioco dell'attaccante belga. Alla fine è però l'Inter ad esultare: en plein in International Champions Cup, non male.