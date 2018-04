14:59

Una doppietta di Cheick Diabaté illude il Benevento, che però si deve arrendere di fronte alla tripletta di Dybala e alla perla di Douglas Costa.

Non inganni il risultato. Il Benevento ha lottato, eccome. La Juventus saluta la terra campana con tre punti tanto preziosi quanto sudati. Perché, appunto, la compagine giallorossa non ha fatto sconti, spaventando concretamente i campioni d'Italia. C'è voluta una tripletta di Dybala per portare il match sulla via di Torino. Male la retroguardia bianconera, travolta dalla buona vena – su scala doppietta – targata Diabaté. Notevole, infine, la prodezza di Douglas Costa. Resta, comunque, l'enorme orgoglio sannita. E non è poco.

5 - Cheick Diabaté ha segnato cinque gol in tre gare giocate al Ciro Vigorito. Carico. #BeneventoJuve — OptaPaolo (@OptaPaolo) 7 aprile 2018

De Zerbi, conscio della missione pressoché impossibile, disegna un 4-2-3-1 con Djuricic a supporto di Diabaté. Allegri risponde con il 4-3-3, schierando dall'inizio Marchisio a centrocampo, Cuadrado e Dybala ad agire alle spalle di Mandzukic. L'esterno colombiano, rientrato a pieni voti contro il Milan, torna tra i titolari dopo oltre tre mesi. Già in avvio, dall'alto di un tasso qualitativo infinitamente superiore rispetto all'avversario, la Juventus crea i presupposti per andare in vantaggio. Appunto. Ci pensa Dybala a sbloccare la gara: mancino soffice e chirurgico. Ma con orgoglio e ritmo, il Benevento riequilibra l'incontro con un tocco agevole di Diabaté. Scattando sul filo del fuorigioco, Cuadrado spreca malamente da posizione abbondantemente favorevole.

Negli attimi finali del primo tempo, con l'ausilio del VAR, la Signora si procura un rigore per un contatto tra Pjanic e Djimsiti; Dybala non sbaglia. La sfida nella ripresa diventa entusiasmante. E' ancora Diabaté, questa volta tramite gioco aereo, a far esplodere di gioia i tifosi del Benevento. Situazione che spinge Madama a indossare un nuovo vestito tattico – il 4-2-3-1 – con conseguenti ingressi di Douglas Costa e Higuain. Ed è proprio il Pipita a procurarsi il secondo penalty di giornata; realizzato dalla Joya. Infine, a sostenere la tesi dei cambi azzeccati, ci pensa proprio l'ex ala del Bayern a trovare una gemma preziosa che chiude definitivamente i giochi.

I GOAL

16' DYBALA 0-1 - Su cambio di gioco di Alex Sandro, post rapido passaggio di Cuadrado, la Joya – senza pressione – controlla la sfera e di sinistro trova una traiettoria imprendibile per Puggioni.

24' DIABATE' 1-1 - Non basta il miracolo di Szczesny su Djuricic. Alex Sandro si addormenta e, a porta vuota, l'attaccante maliano trova il momentaneo pareggio.

47' DYBALA 1-2 - Il fuoriclasse argentino spiazza l'estremo difensore giallorosso con il suo solito sinistro.

51' DIABATE' 2-2 - In arretramento, prendendo il tempo su Benatia e sorprendendo il portiere polacco, il bomber giallorosso di testa impreziosisce il suo bottino personale.

74' DYBALA 2-3 - Altro giro, altro sussulto dischetto: 21esima rete in campionato. La 28esima in stagione. Numeri, considerando l'infortunio che lo ha tenuto fuori per due mesi, importanti.

82' DOUGLAS COSTA 2-4 - Un accenno di finta e, poi, un mancino incredibile a trovare il palo lontano.

I MIGLIORI

BENEVENTO: DIABATE'

Pomeriggio da urlo. Doppietta alla Vecchia Signora all'insegna della manifesta superiorità. Ha imparato usi e costumi del campionato nostrano.

JUVENTUS: DYBALA

Lascia il Vigorito con una tripletta e, soprattutto, buone indicazioni nel breve e lungo termine. Per squalifica sarà costretto a saltare l'imminente match di Madrid. Il che rende, automaticamente, la missione ancor più disperata.

I PEGGIORI

BENEVENTO: VENUTI

Non brilla per attenzione, anzi, spesso sbaglia pure i concetti apparentemente più facili. Salvato, spesso, dai suoi compagni.

JUVENTUS: MANDZUKIC

Lotta come un leone, ma non basta. Non vive un momento roseo dal punto di vista atletico. Non incide né come terminale centrale né fungendo da esterno alto nel passaggio al 4-2-3-1.