Zuniga dice addio al calcio: “Ho realizzato i miei sogni”

L'ex terzino del Napoli Juan Camilo Zuniga appende le scarpe al chiodo: "Ringrazio Dio per la carriera che mi ha dato".

Dopo aver collezionato 162 presenze con la maglia del Napoli e indossato le maglie di Siena, Bologna Watford e Atletico Nacional, Juan Camilo Zuniga dice basta con il calcio giocato e appende ufficialmente le scarpe al chiodo.

All'età di 32 anni il terzino colombiano saluta e ringrazia tutte le sue ex squadre per dedicarsi alla famiglia, come spiegato in conferenza stampa: "Rigrazio l'Atletico Nacional per avermi dato la possibilità di provare, ho fatto sempre tutto con grande passione, ma oggi penso più al mio futuro e alla mia famiglia".

Gracias @camilozuniga18 por dejarlo todo en la cancha cuando defendiste nuestra camiseta. Cumpliste tu sueño de niño, te vimos crecer y ser grande como futbolista y persona. ¡Gracias Camilo! Nota completa https://t.co/srvWwvsZza pic.twitter.com/nW9XQI5Xt2 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 4 luglio 2018

Decisivi nella scelta i tantissimi problemi fisici che hanno limitato la carriera di Zuniga negli ultimi anni: "Dal momento che sono arrivato al Nacional ho dato la mia parola che avrei fatto il possibile per tornare al top, ma sento di aver raggiunto solamente il 40% di ciò che ero".

"Ho avuto la possibilità di sbarcare nel calcio europeo, di indossare la maglia della Colombia; sono molto grato a tutti, mi fa male ma ringrazio Dio per la carriera che mi ha dato. Ho realizzato i miei sogni", ha concluso Zuniga, che con la maglia del Napoli ha vinto due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.