Zuniga al posto di Ghoulam? Niente da fare: è in villeggiatura in spiaggia

Dopo il ritorno dal Watford, Zuniga è ancora sotto contratto col Napoli: i dissapori con la società l'hanno però portato fuori rosa.

Ghoulam dovrà stare fermo per mesi. Mario Rui non è al meglio ma titolare? Maggio a sinistra e Hysaj sulla destra? Il Napoli si interroga sulle possibili soluzioni attue a sopperire alla mancanza del laterale algerino. E dire che sotto contratto c'è anche Camilo Zuniga.

Tornato dal prestito al Watford la scorsa estate, Zuniga è sotto contratto con il Napoli fino al giugno 2018: in teoria è arruolabile per mister Sarri, ma nel concreto, come riporta 'Il Corriere della Sera', l'esterno è da mesi in villeggiatura in una spiaggia della sua Colombia, dopo i dissapori con la società azzurra. E' di fatto fuori rosa.

Insomma, di avere a disposizione Zuniga nel breve periodo neanche a parlarne: l'esterno, che in teoria percepisce più di 2 milioni e mezzo dal club parteneopeo, dovrebbe andare naturalmente in scadenza a giugno se non verrà trovata una soluzione il prossimo gennaio.

Qualche mese fra tra l'altro il Napoli aveva avuto un contenzioso col Watford: secondo il club di De Laurentiis la società britannica avrebbe dovuto riscattare il giocatore in virtù delle presenze concordate per far scattare la conferma nel club di Premier League.

Il Watford non ne ha voluto sapere e il Napoli si è ritrovato in casa un giocatore scontento e attualmente in Colombia lontano da tutto e tutti: classe 1985, è sotto contratto con gli azzurri oramai dal 2008, ma non gioca con la prima squadra dal 2014/2015. Cambierà qualcosa a breve? Molto difficile.