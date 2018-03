Zoff a Goal: "Continuare? Buffon deciderà con la Juventus"

Zoff ai microfoni di Goal: "E' un argomento che non mi compete, ma penso che Gigi deciderà il suo futuro di comune accordo con la società".

Da pochi giorni Dino Zoff ha compiuto 76 anni. Ma, per lui, il tempo sembra essersi fermato. Una leggenda vivente, apprezzata da tutto e tutti, doppio ex di Juventus e Lazio. In bianconero – in porta – dal 1972 al 1983. Con anche un passato sulla panchina del club torinese dal 1988 al 1990. Bottino: Coppa Italia e Coppa UEFA (1989-1990). In biancoceleste, invece, una corposa esperienza da tecnico: 1990-1994, 1997 e il ritorno nel 2001.

Partiamo con una domanda facile. Sarebbe giusto se Buffon decidesse di ritirarsi al termine della stagione? “Non posso rispondere per lui, non mi sbilancio perché è un argomento che non mi compete. Credo, però, che la scelta di Gigi verrà presa di comune accordo con la società. Vedremo cosa decideranno le parti”.

Buffon difenderà i pali azzurri nelle amichevoli con Argentina e Inghilterra: “Credo che in questo periodo storico sia giusto analizzare in prospettiva, in tutti i ruoli. Il mancato accesso ai Mondiali deve creare una filosofia differente. Buffon, con tutta l'esperienza che ha accumulato, in questi impegni può essere visto come un punto di riferimento”.

Dietro l'angolo, intanto, c'è Lazio-Juventus: “Sarà una partita complicata per entrambe le squadre. I biancocelesti sono cresciuti molto e credo che abbiano tutte le carte in regola per provare a conquistare l'intero bottino; contro troveranno una squadra che sbarcherà all'Olimpico con, ovviamente, l'intenzione di non perdere punti. Può accadere di tutto, ma complessivamente mi aspetto un match equilibrato e combattuto”.

Spettacolo Sarriano o pragmatismo allegriano? “Se vuoi portare i trofei a casa, prima di tutto, conta il risultato. La classifica non mente mai. Il Napoli negli ultimi tre anni ha conseguito una crescita esponenziale, soprattutto in termini di mentalità. E, infatti, ora può pensare in grande. La Juventus la conosciamo, è abituata a vincere e anche in questa stagione lotterà per ottenere il primato. E' un bellissimo testa a testa. Lo scontro diretto a Torino credo potrà dire molto in chiave scudetto”.

Crede che la Juventus abbia buone possibilità di eliminare il Tottenham? “Ritengo che la qualificazione non sia compromessa, anche se subire due reti in casa - in Champions League - non è mai il massimo. Ma i bianconeri hanno i giusti mezzi per disputare un grande match a Londra. Gli inglesi sono forti, hanno fisicità e tecnica, ma i bianconeri non sono da meno e, inoltre, negli ultimi anni in Europa hanno mostrato cose pregevoli”.