Zidane carica il Real Madrid: “La finale è domani"

Zinedine Zidane tiene alta la concentrazione: "Domani una finale, sarà un'altra storia. Ultima di Buffon in Champions? Non ci pensiamo".

Dopo lo 0-3 dell'andata, il Real Madrid ha più di un piede in semifinale: la Juventus è chiamata alla rimonta storica per evitare l'eliminazione. Zinedine Zidane mette però in guardia i suoi in vista della sfida del Bernabeu.

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore francese non vuole pensare all'andata: "Abbiamo ottenuto un buon risultato, ma domani sarà un'altra storia. Dobbiamo fare una grande gara, abbiamo fatto solo il 50% del percorso. Finale con il Barcellona? Mi interessa solo la partita di domani, dobbiamo raggiungere la semifinale".

Benzema sta lavorando bene per la squadra, ma non sta vivendo la sua miglior stagione sotto il punto di vista della realizzazione: "Gli piacerebbe segnare di più, ma lavora sempre al massimo, sta bene. Vallejo? Ha fatto un buon allenamento, poi vedrete se giocherà ma non ci sono problemi. Varane? Non deve dimostrare niente, deve solo continuare così".

Zidane vuole giocare ogni gara con la massima intensità: "Noi vogliamo sempre vincere tutto, ci è mancata continuità in questa stagione. Il mio ricordo più bello? La vittoria della Liga, ma è un'opinione personale. Quando pensi alla Champions e al Real Madrid, pensi a qualcosa che nessuno ha mai fatto".

Il grande protagonista dell'andata è stato elogiato dal presidente Perez: "CR7 erede di Di Stefano? Io non immagino di giocare senza Ronaldo, in tanti si ricordano di Di Stefano e lo paragonano a lui. Io sono tra quelli che un giorno si ricorderanno di Cristiano, tutto il mondo lo ammira. Per un mese abbiamo avuto difficoltà sotto porta, ora siamo tornati a segnare e giocare bene".

Il confronto tra calcio italiano e spagnolo ora è impietoso, ma Zidane spiega: "Non credo che il calcio italiano sia debole, penso piuttosto che il calcio spagnolo abbia qualità straordinarie. Questo è uno dei posti migliori per fare calcio".

Quella del Bernabeu potrebbe essere anche l'ultima in Champions di Buffon: "Non ci pensiamo. E' una grandissima persona, un grande giocatore. Non so cosa deciderà, ma resta un grandissimo".

Zidane ribadisce infine il concetto, niente distrazioni: "Ci manca solo una finale, quella di domani. Poi vogliamo terminare bene la Liga, ma intanto giochiamo la finale di domani. Voglio fare tutto il possibile per passare".