Zaza è tornato: "Venire al Valencia è stato come rinascere per me"

Simone Zaza commenta con entusiasmo la sua avventura al Valencia: "Qui sono rinato, sogno di tornare in Nazionale".

La tranquillità ritrovata dopo un periodo duro e praticamente senza soddisfazione alcuna: Simone Zaza è diventato un pilastro del Valencia, club che ha creduto in lui acquistandolo lo scorso gennaio dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto, esercitato il 10 aprile.

L'esperienza spagnola dell'attaccante lucano va a gonfie vele: goal all'esordio stagionale in Liga e tante buone prestazioni che hanno indotto il tecnico Marcelino a puntare con insistenza su di lui.

Intervistato da 'Sky Sport', Zaza ha parlato in termini entusiastici del club iberico: "Sono felice della mia scelta, dopo dei mesi molto negativi per me è stato come rinascere".

Gli obiettivi con i 'Pipistrelli' sono chiari: "Voglio segnare il maggior numero di goal e ottenere la qualificazione in una competizione europea. Per ora abbiamo iniziato bene, dobbiamo continuare così perché il cammino è ancora lunga".

Il sogno azzurro resta vivo: "Voglio fare bene con il Valencia per poter tornare nuovamente in Nazionale. West Ham? Non voglio parlare del passato, penso solo a migliorare e a godermi questo momento d'oro".