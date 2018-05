Zaccardo lascia l'Hamrun Spartans: smette di giocare?

Cristian Zaccardo annuncia la separazione dell'Hamrun e fa capire di voler ritirarsi: "Voglio muovere un primo passo verso una nuova professione".

Occhio agli annunci su LinkedIn nelle prossime settimane: potrebbe comparirne uno di Cristian Zaccardo, che proprio così trovò a Malta una nuova casa. Un'avventura che, dopo poco più di sette mesi, si è ufficialmente conclusa.

A darne annuncio è stato lo stesso ex milanista, che nell'ottobre dello scorso anno si era accasato all'Hamrun Spartans: "Voglio ringraziare tutti i compagni di squadra - ha scritto Zaccardo su Facebook - coi quali ho condiviso questa stagione ed i calorosissimi sostenitori dell’Hamrun coi quali ho vissuto momenti che porterò sempre con me. Auguro un grosso in bocca al lupo alla società rossonera".

A 36 anni, il momento di smettere potrebbe essere arrivato: "Adesso sono in attesa di una nuova avventura che mi vedrà impegnato con il mio solito atteggiamento professionale e con la voglia di muovere un primo passo verso quella che potrebbe essere la mia prossima professione - continua Zaccardo - Come sempre fatto darò maggior importanza ad iniziative che hanno progetti seri alle spalle".

Il futuro potrebbe essere ancora a Malta: "Essendo ancora convinto che il movimento calcistico maltese possa crescere considerevolmente nel prossimo futuro, continuo a valutare progetti seri da portare avanti sull’isola (ho già ricevuto altre proposte e le sto valutando)... non vedo l’ora di poter cominciare da subito qua o in giro per il Mondo".

Con l'Hamrun Spartans, Zaccardo ha collezionato 16 presenze nel massimo campionato maltese, mettendo a segno tre reti. L'ultimo club italiano del campione del Mondo 2006 è stato il Vicenza, in Serie B. In che veste lo vedremo nella prossima stagione?