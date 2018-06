Viviano pazzo di Milinkovic-Savic: "Fa il c***o che vuole"

Su Twitter, Emiliano Viviano commenta in modo colorito la prestazione di Milinkovic-Savic contro il Costa Rica: "Fa il c***o che vuole quando vuole".

Sergej Milinkovic-Savic non è andato a segno contro il Costa Rica, perché decisiva è stata la punizione vincente di Kolarov. Però chi ha visto la partita ha strabuzzato gli occhi: ennesima prestazione di lusso del gigante laziale, un big anche lontano dalla Serie A.

Giocate d'alta scuola, un assist al bacio per Mitrovic, una rovesciata (in fuorigioco) parata da Navas e tanto altro. Milinkovic ha guidato la Serbia come ha fatto per tutta la stagione con la Lazio, guadagnandosi la stima sincera di un avversario: Emiliano Viviano, portiere della Sampdoria.

Milinkovic fa quel cazzo che vuole quando cazzo vuole e dove cazzo vuole ....follia — Emiliano Viviano (@EmilianoViviano) 17 giugno 2018

L'ex viola, noto sia per la propria bravura tra i pali (contro i rigoristi e non solo) ma anche per la propria simpatia sui social, ha twittato un commento di ammirazione pura: "Milinkovic fa quel c***o che vuole quando c***o vuole e dove cazzo vuole... follia".

Ecco: tralasciando il linguaggio non esattamente oxfordiano utilizzato da Viviano, è un commento che dipinge alla perfezione la sensazione che Milinkovic-Savic suscita nei confronti di chi lo vede giocare. E Lotito gongola: il prezzo per i possibili acquirenti sale sempre più.