Viareggio, caos dopo Fiorentina-Empoli: Gianneschi colpito da una bottiglia

Gianneschi, terzino dell'Empoli, ferito allo zigomo da una bottiglia lanciata dai tifosi viola: la società se la cava con una multa.

Sul campo ha vinto la Fiorentina, fuori ha completamente perso. Scene deliranti negli ottavi di finale della Viareggio Cup, al termine del derby toscano tra i viola e l'Empoli, vinto per 3-2. Al fischio finale, infatti, una quarantina di tifosi fiorentini hanno dato vita ad una forte discussione con i giocatori azzurri.

Ad avere la peggio dal confronto è stato il 18enne terzino sinistro Alessio Gianneschi, colpito al volto da una bottiglia lanciata in campo dai 'tifosi' della Fiorentina: ferita allo zigomo destro per il classe 2000, che si è preso un bello spavento ma per fortuna ora sta bene.

La Fiorentina ha rischiato di non poter accedere ai quarti di finale del Viareggio, dove affronterà il Sassuolo, che nel primo pomeriggio ha superato il Cagliari qualificandosi alla fase successiva. Il giudice sportivo ha però punito la società con 3000 euro di multa e non con la squalifica dal torneo.

"Per avere, propri sostenitori, lanciato nel corso del secondo tempo una bottiglia di vetro in direzione dei calciatori della squadra avversaria in fase di riscaldamento e due bottiglie di vetro in direzione della panchina della squadra avversaria" il comunicato del giudice sportivo.

"Per avere, un proprio sostenitore, lanciato una bottiglia di vetro al termine della gara, colpendo al volto un calciatore della squadra avversaria, provocandogli ferita lacero contusa. Si dispone che copia del presente comunicato venga trasmessa alla segreteria del C.R. Toscana affinché provveda all’addebito della sanzione alla società ACF Fiorentina spa, mediante gli uffici competenti della Lega di appartenenza".

Da canto suo la Fiorentina ha rilasciato un comunicato chiaro a tal riguardo: "Prendiamo le distanze da quanto accaduto oggi in occasione della gara Empoli-Fiorentina del Torneo di Viareggio ed esprime la propria condanna verso qualsiasi forma di condotta violenta".

L'Empoli, tramite il dg Butti, si è rammaricato per quanto accaduto: "Non chiamiamo in alcun modo in causa la Fiorentina, anch’essa vittima suo malgrado di simili episodi di intolleranza, ma che riguarda alcune lacune nell’organizzazione del Torneo. Come si fa a giocare a Firenze? Come si fa a non pensare ad un servizio di ordine pubblico più numeroso? Immaginate cosa sarebbe accaduto con il tifo organizzato di Empoli".

La società toscana annuncia così l'addio alla competizione: "Si è inoltre scelto di giocare in campi ai limiti della praticabilità e non solo conseguentemente ad avverse condizioni atmosferiche, con un oggettivo danno per la qualità . Per tutti questi motivi l'Empoli ha deciso che non prenderà più parte al Torneo e ha sporto denuncia contro ignoti". Insomma, il caos.