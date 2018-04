Verso Roma-Chievo, Perotti e Strootman in forte dubbio

La Roma torna acciaccata dopo la sconfitta di Liverpool: distorsione alla caviglia per Perotti e contusione all'emicostato per Strootman.

Come se non bastasse la sconfitta in sé contro il Liverpool, la Roma torna con altri due problemi dalla trasferta in Inghilterra. Diego Perotti e Kevin Strootman sono infatti vittime di due problemi fisici che potrebbero complicare i piani di Eusebio Di Francesco sia in campionato che in Champions League.

Il calciatore argentino nella sfida contro il Liverpool, tra l'altro subentrando e segnando nel secondo tempo, ha dovuto fare i conti con una distorsione alla caviglia sinistra. Perotti ha visibilmente terminato la gara zoppicando. Secondo 'Sky Sport' dovrebbe saltare la gara contro il Chievo, oltre ad essere in forte dubbio proprio per il ritorno contro i Reds.

Kevin Strootman ha invece riportato una contusione all'emicostato destro. Questa situazione verrà valutata attentamente nelle prossime ore ma Di Francesco sembra orientato a risparmiare l'olandese nella sfida contro il Chievo, in modo da lasciarlo recuperare tranquillamente per la Champions League.

A questo punto sono già pronti a sfruttare la loro possibile occasione sia Pellegrini che El Shaarawy, designati almeno sulla carta per prendere il posto di Strootman e Perotti. Se ne saprà di più nelle prossime ore.