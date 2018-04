Valverde su Messi: "Se sarà convocato, giocherà"

14:44 Condividi Chiudi

Messi punta a esserci al Camp Nou: "Sta meglio rispetto agli altri giorni". Per Valverde la qualificazione sarà in bilico: "Si deciderà a Roma".

Il Barcellona si prepara ad accogliere la Roma al Camp Nou nell'andata dei quarti di Champions League e il dubbio più grande per Ernesto Valverde è l'impiego o meno di Leo Messi.

"Se sarà convocato, giocherà - ha dichiarato il tecnico del Barcellona in conferenza stampa - rispetto agli altri giorni sta meglio. Non so cosa accada in Argentina, so solo che Messi è nella storia ed è un giocatore unico al mondo".

Anche Busquets punta ad esserci: "Ieri si è allenato in parte in maniera importante e penso che oggi starà meglio e anche domani, per noi è un giocatore importante. Lui e Messi sono giocatori fondamentali".

L'articolo prosegue qui sotto

Valverde ha grande rispetto della Roma, secondo lui sarà una sfida equilibrata: "Non è una sorpresa che sia approdata ai quarti di finale. Gioca molto bene, attacca e difende bene. Sono difficili da superare quando sono in forma.

Abbiamo il 50% di possibilità prima di cominciare il match. A questo punto della competizione non credo che i giochi possano decidersi nel match di andata. Una buona partita non sarà sufficiente, ne servono due".