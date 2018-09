Valencia-Juventus, Cancelo torna al Mestalla da ex

Joao Cancelo torna al Mestalla, stadio in cui ha incominciato a respirare grande calcio: il portoghese è già un punto fermo della Juventus.

Con il Sassuolo sarebbe dovuto partire dalla panchina, ma l’infortunio muscolare patito da Mattia De Sciglio in fase di riscaldamento ha cambiato i piani di Allegri . Una brutta notizia per il laterale milanese ma non per Joao Cancelo che, ancora una volta, si è divertito a giganteggiare. D’altro canto, assicurandosi un autentico uragano e superando un’agguerrita concorrenza, la Juventus ha recentemente versato 40,4 milioni nelle casse del Valencia .

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Dopo il proficuo apprendistato conseguito all’Inter, il nuovo numero 20 bianconero viaggia spedito verso l’élite assoluta. Roba da urlo, roba da primo della classe. E se i nerazzurri per dinamiche legate al fair play finanziario non hanno potuto riscattare il duttile portoghese, i campioni d’Italia non si sono lasciati sfuggire l’opportunità di portare a casa un vero e proprio affare. Uno così, infatti, è merce rara.

E proprio per questo motivo l’ad juventino Beppe Marotta non ha tergiversato, spendendo una cifra indubbiamente corposa ma assai lungimirante. Peccato però – per le avversarie – che Cancelo quei soldi li valga fino all'ultimo centesimo. E lo si è capito fin dalla tournée statunitense, esperienza in cui Allegri ha compreso di avere tra le mani un potenziale fenomeno. A destra, da quando c’è lui, per la Juventus le cose vanno benone. Prestazioni di spessore, su tutte quelle messe in mostra contro Lazio e Sassuolo.

Ora, dietro l’angolo, ecco la fatidica prova del nove. Cancelo torna a Valencia, nella città in cui s’è consacrato assaggiando calcio vero, una piazza rimasta nel cuore del jolly lusitano. Joao, in Spagna dal 2014 al 2017, ha dato libero sfogo alla fase offensiva, mentre in Italia ha imparato – e sta perfezionando – quella difensiva. Il prodotto finale è micidiale, roba da cuori forti.

Con questo tassello, a distanza di un anno, la Signora ha colmato il vuoto lasciato dall’addio di Dani Alves. Una lacuna notevole emersa nella scorsa annata calcistica, rattoppata da Allegri con (tanto) mestiere. Il vento, fortunatamente per il tecnico livornese, è cambiato. In Europa avere esterni rapidi e tecnici rappresenta la base per poter pensare di fare la voce grossa. Lo sa Max, e lo sa pure la società che infatti s'è regalata un pezzo da novanta.