Un occhio al campionato e uno all'Europa: Lazio contro Dinamo Kiev

Inzaghi farà un po' di turnover in vista del campionato, ma intanto è intenzionato a proseguire in Europa per puntare seriamente alla vittoria finale.

In campo ogni tre giorni, impossibilitata a schierare sempre gli stessi. Nonostante il triste rinvio dell'ultima gara di campionato in virtù della tragedia Astori, la Lazio proporrà alcuni cambi nella formazione titolare in vista della sfida di domenica contro il Cagliari.

In Europa League sono presenti ancora diverse big, ma la Lazio, pronta alla sfida d'andata contro la Dinamo Kiev, è consapevole di poter affrontare alla pari anche squadroni come Atletico Madrid e Borussia Dortmund. Inzaghi ci crede, ma il torneo continentale può proporre continuamente delle sorprese.

Guai a sottovalutare l'esperta e cinica Dinamo Kiev, una delle mine vaganti del torneo: un occhio all'Europa League e uno al campionato per Inzaghi e la sua Lazio, desideroso di superare tale turno per poi arrivare ai quarti come una delle favorite.

Fuori Radu, De Vrij, Parolo e Luis Alberto, dentro i vari Patric, Bastos, Murgia e Felipe Anderson: per il resto Immobile sarà l'unica punta, Milinkovic-Savic sarà regolarmente a centrocampo e Strakosha tra i pali. Non convocati Lulic, Luiz Felipe e Caceres.

Dall'altra parte tridente senza paura per gli ucraini, che scenderanno in campo con bomber Moraes come centravanti, supportato da Gonzalez e Tzygankov sulle corsie esterne d'attacco. Potà succedere di tutto all'Olimpico.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Patric, Wallace; Basta, Murgia, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Felipe Anderson; Immobile.

DINAMO KIEV (4-3-3): Boyko; Kedziora, Khacheridi, Kadar, Pivaric; Garmash, Shepelev, Buyalsky; Gonzalez, Moraes, Tzygankov.