Un miliardo e 600 milioni di euro spesi per una sola semifinale: flop Manchester City

Da quando il Manchester City è stato acquistato dagli arabi, il club ha speso più di un milardo e mezzo: in Champions mai veramente protagonista.

Un milardo e mezzo di euro. Sapete quanto sono? Sono tanti, tantissimi. E' la spesa del Manchester City nella sua nuova era, quella araba: iniziata nel 2008 con l'intenzione di dominare Inghilterra, Europa, mondo. I Citizens ci sono riusciti fin qui in terra britannica, ma fuori sono stati fin qui sempre dolori.

Ennesima eliminazione dalla Champions League per il Manchester City, che dopo la batosta di Liverpool non è riuscito a ribaltare il risultato, anzi. Sembrava l'anno buono per sollevare il trofeo per club più importante del globo, ma ancora una volta l'esperienza continentale degli altri club ha avuto la meglio.

A conti fatti, da quando il Manchester City ha cambiato proprietario nel 2008, il club ha raggiunto le semifinali di Champions League in una sola occasione, nel 2016. Allora uscì contro il Real Madrid poi vincitore del trofeo, ma oltre alla big delle big, ha subito eliminazioni anche da Monaco e Barcellona, nonchè due volte dalla fase a gironi.

Tornando al presente, una settimana terribile per Guardiola: sconfitto nel derby di Manchester ha rimandato il successo aritmetico in campionato, espulso nel ritorno di Champions contro il Liverpool, eliminato anzitempo dalla coppa vinta due volte col Barcellona. Ma che da allora non è più riuscito a vedere nemmeno da vicino.

Si diceva, un miliardo e mezzo di euro. Anzi, più di un miliardo e seicento milioni di euro. Trecento di questi sono stati spesi la scorsa estate, per i pazzi acquisti di Ederson, Walker, Mendy e Bernardo Silva, e in inverno, per portare in città il difensore francese Laporte.

Tra Premier League, FA Cup, Coppa di Lega e Community Shield il Manchester City si è dimostrato fortissimo, vincendo otto trofei negli ultimi sei anni: fuori dall'Inghilterra e dal Regno Unito però sono arrivate solamente delusioni per un club che condivide tantissimo con il PSG, anch'esso arabo da qualche anno.

Anche il PSG non riesce a superare l'asticella per puntare all'ossessione Champions League: troppi milioni spesi, poca esperienza europea ad aiutare la spesa. Il calcio sarà anche di chi guadagna di più, ma non di chi spende di più, esagerando senza limiti. Il 2017/2018 è l'ennesima dimostrazione: appuntamento alla primavera del 2019 per vedere se qualcosa sarà cambiato.