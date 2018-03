Ultime dai campi - Verona, Cerci ancora out

Si avvicina il momento di scendere in campo: ecco tutte le ultime notizie sulle formazioni di Serie A da parte degli allenatori alla vigilia.

--- 28ª SERIE A: LE PROBABILI FORMAZIONI ---

ROMA-TORINO (venerdì 9 marzo, ore 20.45)

DI FRANCESCO - "Schick sarà titolare della partita perché Defrel ha qualche problemino da smaltire e speriamo di recuperarlo per lo Shakhtar. L’unico attaccante che ho è Patrik e giocherà dall’inizio. De Rossi è distrutto per Astori ma è recuperato, a disposizione. El Shaarawy potrebbe giocare dall'inizio contro il Torino, se la vedrà con Perotti. Silva non è pronto a giocare dall'inizio. Strootman o Nainggolan fuori per la Champions? No, penso alla Serie A".

MAZZARRI - "Ljajic non gioca titolare da tanto. Finchè non giocherà dall’inizio non si potrà avere la certezza se ha i 90 minuti nelle gambe. Sicuramente in questo momento si sta allenando bene come tutti gli altri. La difesa è ancora in emergenza, la squalifica di Burdisso è stata spostata a questa gara e non abbiamo recuperato nessun giocatore. Niang ieri ha provato la mascherina e ha fatto un po' di lavoro atletico, oggi vedremo come reagisce con la mascherina. Ha avuto meno giorni rispetto a De Silvestri per abituarsi, anche se l’infortunio è stato simile. Baselli a centrocampo? Lo vedrete domani, oggi devo fare ancora una verifica ".

VERONA-CHIEVO (sabato 10 marzo, ore 20.45)

PECCHIA - "Non avremo né Valoti né Cerci: Alessio è tornato ad allenarsi con noi, ma non è ancora il momento giusto per il suo rientro. Mancherà Romulo e sarà un'assenza pesante: non ho ancora deciso chi schierare al suo posto. Matos? Si è ambientato benissimo, credo proprio che partirà titolare".

MARAN - Poche indicazioni di formazione per il tecnico clivense nella conferenza della vigilia. Davanti, accanto a Inglese, giocherà uno tra Meggiorini e l'avanzato Giacchierini.

FIORENTINA-BENEVENTO (domenica 11 marzo, ore 12.30)

PIOLI -

DE ZERBI - "Sandro non sarà della partita perchè non è il momento di rischiare. Gli esiti strumentali hanno evidenziato ancora qualche problema e non verrà neanche convocato. D'Alessandro ancora non si sta allenando con il gruppo. La settimana prossima cercheremo di inserirlo gradualmente".

BOLOGNA-ATALANTA (domenica 11 marzo, ore 15.00)

DONADONI -

GASPERINI -

CAGLIARI-LAZIO (domenica 11 marzo, ore 12.30)

LOPEZ -

INZAGHI -

CROTONE-SAMPDORIA (domenica 11 marzo, ore 12.30)

ZENGA - "Mancheranno sicuramente Budimir, Rohden, Simic, Festa e Izco. Chi al posto di Ante? La soluzione più logica è Trotta. Stoian potrebbe giocare. Anche Diaby è una possibilità".

GIAMPAOLO -

JUVENTUS-UDINESE (domenica 11 marzo, ore 12.30)

ALLEGRI -

ODDO -

SASSUOLO-SPAL (domenica 11 marzo, ore 12.30)

IACHINI -

SEMPLICI -

GENOA-MILAN (domenica 11 marzo, ore 18.00)

BALLARDINI -

GATTUSO -

INTER-NAPOLI (domenica 11 marzo, ore 20.45)

SPALLETTI -

SARRI -