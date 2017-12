Ultime dai campi Serie A - Pjanic out, Allegri sceglie Bentancur

Si avvicina il momento di scendere in campo: ecco tutte le ultime notizie sulle formazioni di Serie A da parte degli allenatori alla vigilia.

--- 19ª SERIE A: LE PROBABILI FORMAZIONI ---

CROTONE-NAPOLI (venerdì 29 dicembre ore 20,45)

ZENGA - Zenga sceglie Simic per rimpiazzare in difesa lo squalificato Ajeti. Sampirisi e Stoian dovrebbero partire dal primo minuto, ma Faraoni e Tonev scalpitano per soffiargli la maglia da titolare. Pavlovic non convocato per guai fisici.

SARRI - Il Napoli scenderà in campo coi suoi 'titolarissimi', con Sarri obbligato a un solo cambio, vista la squalifica di Mario Rui: sarà Maggio ad agire sull'out destro, con Hysaj a giostrare sulla fascia opposta.

FIORENTINA-MILAN (sabato 30 dicembre ore 12,30)

PIOLI - “ Pezzella ha fatto la rifinitura, sabato mattina ci sarà l’ultimo provino e se tutto andrà bene lo convocheremo ”.

GATTUSO - “Non metto le mani avanti, però siamo molto stanchi. Gigio Donnarumma si è allenato, credo proprio che giocherà. Calhanoglu? Vedremo domani, ho ancora qualche dubbio sulla formazione”.

ATALANTA-CAGLIARI (sabato 30 dicembre ore 15,00)

GASPERINI - Gasperini conferma il 3-4-1-2, con Ilicic titolare alle spalle di Gomez e Petagna. In mediana spazio a Cristante, mentre De Roon finisce in panchina.

LOPEZ - Annunciati tre titolari: "Ceppitelli, Romagna e Ionita". Per il resto tanti ballottaggi: "Farias e Sau si giocano un posto, non vi dico chi gioca tra Faragò e Van der Wiel".

BENEVENTO-CHIEVO (sabato 30 dicembre ore 15,00)

DE ZERBI - Problemi per Letizia sulla fascia, al suo posto ci sarà probabilmente Di Chiara: in dubbio Parigini, mentre Iemmello è ancora fuori dai convocati.

MARAN - Contro il Chievo Maran vuol tornare a far punti e in attacco si affida al duo Inglese-Pucciarelli, con quest'ultimo insidiato da Pellissier. In difesa Dainelli potrebbe soffiare il posto a Tomovic, mentre Jaroszynski, comunque al momento favorito, potrebbe essere rilevato da Gobbi.

BOLOGNA-UDINESE (sabato 30 dicembre ore 15,00)

DONADONI - "Stanno tutti bene, mancherà solo Poli squalificato. È chiaro che alcuni dovranno ritrovare ritmo dopo un periodo di assenza. Di Francesco e Palacio? Vediamo, fisicamente stanno bene. Vediamo l’ ultimo allenamento".

ODDO - " Samir sta bene, è convocabile e convocato. E' pronto per partire dal primo minuto, poi si vedrà. L'attacco? Ho giocatori validissimi davanti, con caratteristiche differenti; non ho ancora deciso chi utilizzare, sceglierò domani ".

ROMA-SASSUOLO (sabato 30 dicembre ore 15,00)

DI FRANCESCO - “ Giocherà sicuramente Schick, gli altri dieci non ve li dico. Defrel invece non è convocato ”.

IACHINI - "I convocati? Credo che non recupereremo nessuno degli infortunati, in più Scamacca ha avuto l'influenza. Quindi penso che saranno i soliti".

SAMPDORIA-SPAL (sabato 30 dicembre ore 15,00)

GIAMPAOLO - Dubbio in attacco per il tecnico blucerchiato, gradito ritorno a centrocampo: "Non so se Zapata ce la farà, ma nel caso non so ancora chi prenderà il suo posto. Linetty è convocato".

SEMPLICI - Non ci sarà Borriello "che verrà valutato meglio il 31, al ritorno da Genova". Out anche Poluzzi, Costa, Vaisanen, Konate e probabilmente Cremonesi. Schiattarella arruolabile.

TORINO-GENOA (sabato 30 dicembre ore 15,00)

MIHAJLOVIC - “L’infortunio di Belotti è meno grave di quanto si potesse pensare all’inizio, non vogliamo però affrettare i tempi. Edera ha riportato un problema ad una caviglia in un contrasto di gioco. Dobbiamo aspettare la risonanza, ma non sarà disponibile. Giocheranno Niang e Berenguer”.

BALLARDINI - "Non saranno a disposizione Migliore, Ricci e Rodriguez. Bertolacci e Rosi sono ancora da valutare, Spolli invece si è allenato e sta bene. Al momento ho due o tre dubbi di formazione".

INTER-LAZIO (sabato 30 dicembre ore 18,00)

SPALLETTI - Senza gli squalificati Miranda e D'Ambrosio, Spalletti li rimpiazza con Ranocchia e Cancelo. Per il resto, nessuno stravolgimento di formazione, come ha spiegato lo stesso mister nerazzurro: " Non vedrete grosse novità rispetto all'ultimo periodo ".

INZAGHI - “ Caicedo e Di Gennaro sono gli unici non disponibili. Riposo per Parolo? Devo valutare, è un elemento importantissimo per il nostro gioco. Felipe Anderson ha fatto bene con la Fiorentina, ma vedremo chi giocherà. Le ultime due partite ci hanno tolto energie, deciderò sabato chi scenderà in campo ”.

VERONA-JUVENTUS (sabato 30 dicembre ore 20,45)

PECCHIA - Il Verona recupera Cerci e Zaccagni, come conferma Pecchia: " Sono tutti a disposizione tranne Fares, anche Valoti non è al meglio ma sta migliorando e Caceres ha ormai smaltito il problema alla schiena. La formazione? Souprayen e Caceres stanno bene e in difesa non ho tanta scelta ".

ALLEGRI - " Non ci saranno Pjanic, Buffon, De Sciglio e Cuadrado che soffre di un'infiammazione al pube. Al posto di Pjanic potrebbe giocare uno tra Bentancur e Marchisio (favorito Bentancur, ndr), possibile anche un passaggio al centrocampo a due. Matuidi ha saltato solo mezzo allenamento ma è rientrato ieri, devo capire in che condizioni è. In difesa Barzagli riposerà sicuramente e ne sceglierò due tra Benatia, Chiellini e Rugani. Lichtsteiner è ok, sulla sinistra il ballottaggio è tra Alex Sandro e Asamoah. In avanti, nessuno ha bisogno di riposare, nemmeno Mandzukic e Higuain: è probabile quindi che Dybala possa giocare con loro due ".