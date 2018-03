Ufficiale, c'è il sì della FIFA: il VAR sarà utilizzato ai Mondiali

20:36 Condividi Chiudi

In un congresso svoltosi a Bogotá, in Colombia, la FIFA ha approvato l'utilizzo della tecnologia in Russia. Infantino: "Una decisione storica".

In Serie A ha fatto la propria comparsa da questa stagione, portando con sé una scia di polemiche. E adesso, il VAR sbarca ufficialmente anche nel mondo delle Nazionali: sarà utilizzato ai prossimi Mondiali.

FIFA Council approves the use of VARs at the 2018 FIFA World Cup Russia. More information about the use of Video Assistant Referee at the World Cup on https://t.co/QBHUybxyN3 #FootballTechnology — FIFA Media (@fifamedia) 16 marzo 2018

Al termine di un congresso svoltosi a Bogotá, in Colombia, la FIFA ha ufficialmente annunciato di aver approvato l'uso della tecnologia. Anche in Russia, dunque, gli arbitri in campo avranno a disposizione un ausilio esterno per correggere eventuali decisioni sbagliate.

La decisione di portare il VAR ai Mondiali era già stata anticipata a metà gennaio da Philippe Le Floc'h, direttore commerciale della FIFA. E adesso, dal Sudamerica è arrivata l'approvazione definitiva da parte della massima organizzazione calcistica.

"Una decisione storica - l'ha definita il presidente Gianni Infantino - Dobbiamo rimanere al passo con i tempi. Volevamo dare ai direttori di gara degli strumenti che potessero consentire loro di prendere migliori decisioni. E i Mondiali sono una competizione dove prendere le decisioni giuste è molto importante".

"Non è possibile che nel 2018 tutti nel proprio salotto sappiano in pochi secondi se l'arbitro ha sbagliato, e l'arbitro stesso non lo sappia", ha proseguito Infantino. Anche lui, dunque, si è convertito all'utilizzo della tecnologia nel calcio.