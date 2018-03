Udinese-Sassuolo: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming

05:10 Condividi Chiudi

Un Sassuolo a caccia di punti salvezza fa visita a una Udinese in difficoltà, reduce da tre sconfitte di fila.

Reduce da tre sconfitte consecutive, anche se due sono arrivate contro big come Juventus e Roma, l'Udinese ospita un Sassuolo in difficoltà, che naviga ai margini della zona retrocessione.

DOVE E QUANDO

La partita fra Udinese e Sassuolo si giocherà allo stadio 'Friuli' di Udine sabato 17 marzo alle ore 18,00.





DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Udinese-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma satellitare Sky, ai canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 2. Il match sarà inoltre disponibile agli abbonati Sky su smartphone, tablet e pc attraverso il servizio di streaming SKy Go.

PROBABILI FORMAZIONI

Nella difesa friulana rientra dalla squalifica Larsen ed è recuperato anche Danilo, in avanti possibile conferma di Jankto come seconda punta, con Fofana ancora titolare da mezzala sinistra. In attacco potrebbe rivedersi Perica dal 1' ai danni di Maxi Lopez.

Emergenza formazione in casa Sassuolo, viste le squalifiche di Berardi, Peluso e Ragusa. Iachini potrebbe scegliere uno schieramento con la difesa a tre, con l'inserimento di Lemos al fianco di Goldaniga e Acerbi. Sulla sinistra spazio a Adjapong, in attacco il duo Babacar-Politano.

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Behrami, Fofana, Adnan; Jankto, Perica.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Lemos, Goldaniga, Acerbi; Lirola, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Adjapong; Babacar, Politano.