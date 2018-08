Udinese-Sampdoria: probabili formazioni, orario e dove vederla in Tv e streaming

Dopo il buon pareggio contro il Parma, l'Udinese di Velazquez riceve la Sampdoria, ancora in attesa di esordire in campionato.

Dopo il buon pareggio in rimonta contro il Parma, l'Udinese di Julio Velazquez esordisce tra le mura amiche contro la Sampdoria, che è stata costretta dai tragici fatti di Genova a rinviare il proprio debutto, lo scorso weekend contro la Fiorentina.

DOVE E QUANDO

Udinese-Sampdoria si giocherà domenica 26 agosto 2018: appuntamento alle 20.30, allo stadio "Dacia Arena" (Friuli) di Udine.

DOVE VEDERE UDINESE-SAMPDORIA IN TV E STREAMING

Udinese-Sampdoria sarà trasmessa in tv, in diretta esclusiva, da Sky Sport, esattamente su Sky Sport Serie A: in streaming, attraverso Sky Go, la gara sarà disponibile su tablet, pc e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-SAMPDORIA

Nell'Udinese sicure le assenze dei lungodegenti Badu e Ingelsson, da valutare tra gli altri Coulibaly e D'Alessandro; nella Sampdoria, oltre a Regini, non ci sarà Caprari, che sconta una giornata di squalifica maturata la scorsa stagione.